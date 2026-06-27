Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Femeie de 77 de ani, moartă după ce a căzut de la etajul unui bloc din Iași

Pompierii SMURD

Pompierii SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 12:34

O femeie de 77 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc de locuințe din municipiul Iași. Incidentul s-a produs în cartierul Nicolina, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de terapie intensivă mobilă.

Femeia a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital. Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor, aceasta a decedat ulterior.

Medicii au încercat să o salveze

Prof. Dr. Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU SMURD Iași, a transmis că pacienta a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu multiple traumatisme.

„A fost adusă în UPU ca politraumă și în cursul tratamentului și investigațiilor a instalat stop cardiac neresponsiv la manevrele de resuscitare”, a transmis Prof. Dr. Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU SMURD Iași, conform presei locale.

Potrivit primelor informații, femeia ar fi putut prezenta o afectare neurologică determinată de vârstă. Cel mai probabil, aceasta ar fi alunecat peste balcon. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

femeie moarta iasi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe