Femeie de 77 de ani, moartă după ce a căzut de la etajul unui bloc din Iași

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 12:34

O femeie de 77 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc de locuințe din municipiul Iași. Incidentul s-a produs în cartierul Nicolina, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de terapie intensivă mobilă.

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