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Locale· 1 min citire
Traficant de droguri urmărit internațional, săltat de mascați din piscină la Bistrița - VIDEO
Traficant de droguri
Un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania, a fost prins în municipiul Bistrița, în urma unei operațiuni la care au participat polițiști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare germane.
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