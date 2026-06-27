Traficant de droguri urmărit internațional, săltat de mascați din piscină la Bistrița - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 13:33

Un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania, a fost prins în municipiul Bistrița, în urma unei operațiuni la care au participat polițiști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare germane.

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