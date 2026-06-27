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Traficant de droguri urmărit internațional, săltat de mascați din piscină la Bistrița - VIDEO

Traficant de droguri

Traficant de droguri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 13:33

Un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania, a fost prins în municipiul Bistrița, în urma unei operațiuni la care au participat polițiști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare germane.

Bărbatul era urmărit la nivel internațional pentru infracțiuni din sfera traficului de droguri. Potrivit informațiilor transmise, acesta era cunoscut și cu antecedente violente.

Filat inclusiv cu drone

Operațiunea a avut loc după activități de monitorizare, iar bărbatul ar fi fost filat inclusiv cu ajutorul dronelor. Imaginile de la intervenție au fost făcute publice, iar descinderea a avut loc în cadrul unei acțiuni de amploare.

Bărbatul a fost prins într-un apartament din municipiul Bistrița. La intervenție au participat polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Biroului de Investigații Criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

Reținut pentru 24 de ore

După prindere, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița-Năsăud.

Acesta urmează să fie prezentat Curții de Apel Cluj cu propunere de arestare provizorie, în vederea predării către autoritățile judiciare din Germania. Cercetările continuă în cadrul procedurilor legate de mandatul european de arestare.

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