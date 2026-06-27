Scandal la Spitalul Județean din Oradea, după moartea unui pacient: patru persoane au fost duse la Poliție, iar un medic ar fi fost amenințat - VIDEO

Patru persoane din Diosig au fost duse sâmbătă dimineață la Poliție, după un scandal provocat la Secția ATI a Spitalului Județean din Oradea. Incidentul a avut loc după ce o rudă a acestora murise în cursul nopții.
Potrivit unui comunicat transmis de comisar-șef Alina Fărcuța, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 9.46 de un medic din cadrul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă. Acesta a anunțat că mai multe persoane făceau scandal în spital.
La fața locului au intervenit polițiștii orădeni. Cele patru persoane implicate, o femeie de 32 de ani, doi bărbați de 40 și 28 de ani și o femeie de 52 de ani, toate din comuna Diosig, au fost identificate și conduse la sediul Poliției Municipiului Oradea, pentru clarificarea situației.
Poliția: scandalul ar fi pornit de la nemulțumiri privind îngrijirile medicale
Potrivit Poliției, scandalul ar fi izbucnit pe fondul unor nemulțumiri legate de îngrijirile medicale acordate anterior rudei decedate.
„Din verificările efectuate a rezultat că, pe fondul unor nemulțumiri legate de îngrijirile medicale acordate anterior unei rude, cele patru persoane implicate au provocat scandal în incinta unității medicale”, a transmis purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor.
Polițiștii spun că una dintre persoanele implicate, o femeie de 52 de ani, ar fi amenințat medicul care a sunat la 112.
„Femeia de 52 de ani ar fi amenințat cu acte de violență medicul care a sesizat evenimentul, provocându-i acesteia o stare de temere”, a precizat reprezentanta IPJ Bihor.
Pentru scandalul provocat în spital, polițiștii au aplicat trei amenzi de câte 1.000 de lei. Valoarea totală a sancțiunilor este de 3.000 de lei.
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În plus, pe numele femeii de 52 de ani a fost deschis dosar penal pentru amenințarea personalului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Fapta este prevăzută de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Șefa Secției ATI spune că persoanele au fost agresive verbal
Dr. Carmen Pantiș, șefa Secției ATI, a declarat pentru Bihoreanul că persoanele au fost agresive verbal. Din informațiile pe care le are, acestea nu ar fi produs pagube materiale. Potrivit acesteia, decesul pacientului s-a produs în cursul nopții. Pacientul suferea, între altele, de insuficiență respiratorie acută, bronhopneumonie, BPOC, cardiomiopatie dilatativă și superobezitate. Din imaginile transmise de un martor se vede o dubă a Jandarmeriei și o mașină de Poliție care se îndreaptă spre spital. În alte cadre apar mai multe persoane în curtea unității medicale, alături de polițiști și de angajați ai firmei de pază.
Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.