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Politica· 1 min citire

Varujan Vosganian: ”Membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar. Am refuzat să participăm”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 16:47

Varujan Vosganian, fostul lider al ALDE, a anunțat, sâmbătă după-amiază, că membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al liberalilor, programat duminică. Oficialul a subliniat că Ilie Bolojan a refuzat să respecte înțelegerea făcută în perioada în care ALDE a funcționat alături de PNL, motivând că documentul fusese semnat de Nicolae Ciucă.

”Membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. ALDE a fuzionat, prin absorbţie, cu PNL în anul 2024. Portrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit preşedinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înţelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparţine lui Nicolae Ciucă şi nu lui. Aşa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut ţarul şi nu el”, a scris Varujan Vosganian, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui, din acest motiv foştii membri ai ALDE nu au participat nici la congresul de anul trecut.

”Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte. Nu vom participa nici la acesta şi vom păstra aceeaşi atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”, a mai spus Vosganian.

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