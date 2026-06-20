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Politica· 1 min citire
Varujan Vosganian: ”Membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar. Am refuzat să participăm”
FOTO: Arhivă
Varujan Vosganian, fostul lider al ALDE, a anunțat, sâmbătă după-amiază, că membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al liberalilor, programat duminică. Oficialul a subliniat că Ilie Bolojan a refuzat să respecte înțelegerea făcută în perioada în care ALDE a funcționat alături de PNL, motivând că documentul fusese semnat de Nicolae Ciucă.
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