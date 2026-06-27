Întârzieri uriașe la trenuri, în plină caniculă. Cursa Craiova-București a ajuns să întârzie mai mult decât durează drumul

Traficul feroviar este afectat, sâmbătă dimineață, de întârzieri mari în Gara de Nord București, în contextul valului de caniculă care lovește România. La ora 08:30, tabela de sosiri și plecări arăta întârzieri importante pentru trenuri venite din mai multe zone ale țării, inclusiv Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva.
Cel mai mare decalaj afișat era la trenul Regio Expres 9900 Craiova, București Nord. Trenul trebuia să ajungă la ora 6:23, însă era anunțat cu 260 de minute întârziere, adică 4 ore și 20 de minute. În mod normal, aceeași cursă directă face ruta Craiova, București Nord în 4 ore și 13 minute, potrivit mersului trenurilor CFR. Practic, întârzierea afișată era mai mare decât durata normală a întregii călătorii.
Întârzieri și la plecări
Problemele nu sunt doar la sosiri. Pe tabela de plecări din Gara de Nord, trenul IR 16013 București Nord, Craiova, programat la ora 7:59, apărea cu 100 de minute întârziere. În mod normal, trenul ajunge la Craiova la ora 11:50, după o călătorie de 3 ore și 51 de minute.
Tot la plecări, trenul IRN 14302 spre Constanța apărea cu 90 de minute întârziere, iar un tren spre Brașov avea o întârziere de 50 de minute. La sosiri, întârzieri importante mai erau afișate pentru trenuri din Satu Mare, Craiova și Arad. Unele garnituri aveau întârzieri de 150, 120, 110 sau 60 de minute.
CFR explică întârzierile prin efectele caniculei
CFR Călători a transmis încă de vineri că temperaturile extreme pot afecta circulația trenurilor și pot duce la întârzieri. Compania explică faptul că restricțiile de viteză sunt impuse de CFR SA, administratorul infrastructurii, pentru protejarea căii ferate și pentru siguranța traficului. Aceste restricții pot prelungi durata de parcurs a trenurilor. În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, șinele și echipamentele feroviare sunt expuse unui stres suplimentar, iar circulația poate fi încetinită din motive de siguranță.
CFR a mai transmis că, atunci când temperaturile exterioare depășesc 35 de grade la umbră, valorile resimțite în zonele expuse direct la soare pot fi mult mai mari. Acest lucru se întâmplă inclusiv în apropierea trenurilor. În astfel de condiții, instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot intra în regim de ventilație, pentru protejarea echipamentelor. Situația poate accentua disconfortul pasagerilor, mai ales în cazul trenurilor care acumulează întârzieri mari.
România, sub val de căldură
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru perioada 26 iunie, ora 10:00, până pe 30 iunie, ora 21:00. Meteorologii anunță val de căldură, caniculă și disconfort termic. Temperaturile maxime vor ajunge, în general, între 32 și 40 de grade. În mai multe zone, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că aerul va deveni greu de suportat.
Trenurile spre litoral, afectate și de probleme recente
Pentru trenurile spre litoral, situația este complicată și de problemele recente de pe Magistrala 800. CFR Călători anunțase vineri o întrerupere temporară a circulației în zona Fetești, după un incident la pantograful unei locomotive de marfă. Incidentul a dus la oprirea alimentării cu tensiune și la staționarea mai multor trenuri de călători. În acest context, pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile despre trenuri înainte de plecare, mai ales în zilele cu temperaturi extreme.