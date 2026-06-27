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Social· 1 min citire
Nuțu Cămătaru a ajuns din nou în fața procurorilor. Pentru ce l-au luat la întrebări oamenii legii
Nuțu Cămătaru a ajuns din nou în fața procurorilor
Publicat27 iun. 2026, 12:21
SursăRealitatea PLUS
Dosarul animalelor exotice ia amploare. Nuțu Cămătaru a ajuns din nou în fața procurorilor. Anchetatorii verifică activitatea unei menajerii din județul Dâmbovița, unde au fost descoperiți lei, tigri și alte specii sălbatice. Iar Nuțu Cămătaru este acuzat de trafic de animale exotice. Mai exact, procurorii bănuiesc că animalele au fost aduse de acesta ilegal în țară. Totul, după un videoclip postat pe o rețea de socializare.
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