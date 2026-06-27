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Nuțu Cămătaru a ajuns din nou în fața procurorilor. Pentru ce l-au luat la întrebări oamenii legii

Nuțu Cămătaru a ajuns din nou în fața procurorilor

Nuțu Cămătaru a ajuns din nou în fața procurorilor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 12:21
SursăRealitatea PLUS

Dosarul animalelor exotice ia amploare. Nuțu Cămătaru a ajuns din nou în fața procurorilor. Anchetatorii verifică activitatea unei menajerii din județul Dâmbovița, unde au fost descoperiți lei, tigri și alte specii sălbatice. Iar Nuțu Cămătaru este acuzat de trafic de animale exotice. Mai exact, procurorii bănuiesc că animalele au fost aduse de acesta ilegal în țară. Totul, după un videoclip postat pe o rețea de socializare.

În imagini apare Nuțu Cămătaru în apropierea unor animale sălbatice aflate în menajeria din Dâmbovița. Potrivit jurnaliștilor, interlopul a fost audiat în calitate de martor.

În schimb, Nuțu Cămătaru a respins orice acuzație privind implicarea într-o presupusă rețea de contrabandă cu animale exotice.

Pasiunea lui Ion Balint, cunoscut ca Nuțu Cămătaru, pentru animale exotice este deja cunoscută. De multe ori pe străzile din Capitală au putut fi observate animalele care ieșeau accidental din curtea interlopului.

Nu este prima dată când Nuțu Cămătaru are probleme cu legea din cauza animalelor sălbatice. În anul 2013, autoritățile au ridicat de pe o proprietate din Ferentari mai multe exemplare de lei și urși pentru care nu existau documentele necesare.

Printre animalele pe care le deține Nuțu Cămătaru se numără canguri, struți, păuni, lebede negre și cămile. De-a lungul timpului, în proprietatea interlopului au existat chiar și lei, urși sau mufloni. Cercetările sunt făcute după o sesizare formulată de Garda de Mediu.

În fața procurorilor a ajuns și cântărețul Dani Mocanu, după ce s-a filmat în repetate rânduri cu lei și tigri. Oamenii legii vor să afle dacă a existat sau nu o rețea organizată de trafic și deținere ilegală de animale exotice. 

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