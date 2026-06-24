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Prima reacție a lui Fulgy după ce a fost externat de la Obregia: „Mă adresez exact ca un lord!”
Fulgy
Publicat24 iun. 2026, 19:37
SursăRealitatea PLUS
După ce a fost internat la Spitalul Obregia pentru că a amenințat că aruncă blocul în aer și se aruncă de la etaj, Fulgy, fiul Clejanilor, a fost externat și a reapărut în atenția publică. Acum, după perioada de supraveghere medicală, el a ieșit din spital și a fost surprins din nou în spațiul online acolo unde și-a anunțat fanii că este bine.
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