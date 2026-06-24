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Prima reacție a lui Fulgy după ce a fost externat de la Obregia: „Mă adresez exact ca un lord!”

Fulgy

Fulgy

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 19:37
SursăRealitatea PLUS

După ce a fost internat la Spitalul Obregia pentru că a amenințat că aruncă blocul în aer și se aruncă de la etaj, Fulgy, fiul Clejanilor, a fost externat și a reapărut în atenția publică. Acum, după perioada de supraveghere medicală, el a ieșit din spital și a fost surprins din nou în spațiul online acolo unde și-a anunțat fanii că este bine.

Mesajul transmis de fiul Clejanilor

După două luni petrecute la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia, Fulgy a fost externat. Primul lucru pe care fiul Clejanilor l-a făcut după ce a avut din nou acces la telefon, a fost să intre live pe TikTok .

Postarea a fost imediat remarcată de fanii săi. Dacă unii i-au urat bun venit, alții au făcut haz de necaz, și i-au spus că a părăsit spitalul pentru a-i lăsa locul rapperul Cheloo.

Dan Constantin Manole, cunoscut sub numele de Fulgy a fost izolat de urgență de medicii psihiatri în luna aprilie, după ce a amenințat într-un live pe rețelele sociale că a deschis gazele în apartament și intenționează să arunce blocul în aer.

Pe durata internării, Fulgy ar fi avut mai multe solicitări speciale adresate personalului medical, iar potrivit informațiilor apărute, medicii și angajații unității s-ar fi confruntat în repetate rânduri cu reacții dificile și situații tensionate.

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