Potrivit informațiilor, tânărul ar fi spus că a deschis gazele în apartament și că intenționează să provoace o explozie, punând în pericol atât propria viață, cât și pe cea a locatarilor din bloc. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 în jurul orei 23:00. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, însă intervenția nu a fost una simplă.

Fulgy ar fi refuzat inițial să deschidă ușa și s-ar fi baricadat în locuință. În aceste condiții, forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a pătrunde în apartament și a-l scoate în siguranță. La momentul intervenției, acesta avea un comportament agitat, motiv pentru care a fost dus direct la Spitalul Obregia pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

Măsuri pentru protejarea locatarilor

Pentru a elimina orice risc, furnizarea gazelor în imobil a fost oprită pe parcursul nopții. Măsura a fost luată preventiv, pentru a evita o posibilă explozie și pentru a proteja locatarii. Situația a fost ținută sub control, fără să fie raportate alte incidente. Fulgy rămâne internat, iar medicii vor decide, în funcție de starea lui, cât timp va fi necesară supravegherea. În paralel, poliția a deschis un dosar și continuă cercetările, fiind analizată posibilitatea încadrării faptei ca tulburare a liniștii publice.