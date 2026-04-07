Carnagiu în Franța. Cel puţin un mort şi 27 de răniţi, după ce un tren de mare viteză a lovit un camion al armatei -FOTO

FOTO: X
Un accident deosebit de grav a avut loc marţi dimineaţă, în nordul Franţei, unde un tren de mare viteză (TGV) s-a ciocnit cu un camion al armatei la o trecere la nivel. În urma impactului, mecanicul trenului și-a pierdut viața, iar cel puțin 27 de persoane au fost rănite, potrivit unui bilanț provizoriu.

Din primele informații, TGV-ul care circula pe linia Dunkerque-Paris a lovit remorca camionului armatei, în Noeux-les-Mines, o comună cu circa 11.000 de locuitori din Pas-de-Calais.

Potrivit autorităților, șoferul camionului este grav rănit, iar medicii fac tot posibilul să îl stabilizeze. 

În urma impactului, trenul de mare viteză, care transporta aproximativ 250 de pasageri, a deraiat.

SNCF a pus la dispoziţie autobuze pentru evacuarea pasagerilor, în timp ce traficul feroviar este întrerupt pe ambele sensuri de circulaţie pe linia Béthune-Arras.

Ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, a anunţat pe X că se va deplasa la faţa locului însoţit de preşedintele SNCF, Jean Castex.