Din primele informații, TGV-ul care circula pe linia Dunkerque-Paris a lovit remorca camionului armatei, în Noeux-les-Mines, o comună cu circa 11.000 de locuitori din Pas-de-Calais.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Le conducteur d’un TGV est mort et 27 passagers ont été blessés après une collision avec un poids lourd à un passage à niveau à Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais). pic.twitter.com/1MAyCAG9Eo — Novia News (@NoviaNewsGroup) April 7, 2026

Potrivit autorităților, șoferul camionului este grav rănit, iar medicii fac tot posibilul să îl stabilizeze.

În urma impactului, trenul de mare viteză, care transporta aproximativ 250 de pasageri, a deraiat.

SNCF a pus la dispoziţie autobuze pentru evacuarea pasagerilor, în timp ce traficul feroviar este întrerupt pe ambele sensuri de circulaţie pe linia Béthune-Arras.

Ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, a anunţat pe X că se va deplasa la faţa locului însoţit de preşedintele SNCF, Jean Castex.