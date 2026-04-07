”Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, prin SMS, prin intermediul portalurilor și aplicațiilor destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile deținute de aceștia”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Autoritățile intenționează să introducă un sistem extins de monitorizare a traficului, capabil să calculeze viteza medie a vehiculelor pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Rețeaua va fi formată din sute de camere fixe de tip video-radar, care vor urmări deplasarea șoferilor pe porțiuni lungi de drum și vor detecta automat depășirea limitelor legale de viteză.

Sistemul face parte din proiectul e-Sigur, dezvoltat de Poliția Rutieră împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, având ca obiectiv digitalizarea controlului în trafic. Prin integrarea camerelor video, a radarelor și a inteligenței artificiale, platforma va putea identifica automat diverse abateri, precum viteza excesivă, lipsa inspecției tehnice periodice sau absența asigurării RCA.