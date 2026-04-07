Mare atenție, șoferi! Emiterea rovinietei și a peajului va fi întreruptă, miercuri. Care este motivul

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a anunțat că emiterea rovinietelor și a peajelor va fi suspendată timp de 4 ore, în noaptea de miercuri, 8 aprilie. Între orele 00:00 și 04:00 vor avea loc lucrări de mentenanță la sistemul SIEGMCR (Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control Rovinietă), motiv pentru care serviciile de emitere nu vor fi disponibile în acest interval.

”Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, prin SMS, prin intermediul portalurilor și aplicațiilor destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile deținute de aceștia”, a transmis CNAIR pe Facebook. 

Autoritățile intenționează să introducă un sistem extins de monitorizare a traficului, capabil să calculeze viteza medie a vehiculelor pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Rețeaua va fi formată din sute de camere fixe de tip video-radar, care vor urmări deplasarea șoferilor pe porțiuni lungi de drum și vor detecta automat depășirea limitelor legale de viteză.

Sistemul face parte din proiectul e-Sigur, dezvoltat de Poliția Rutieră împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, având ca obiectiv digitalizarea controlului în trafic. Prin integrarea camerelor video, a radarelor și a inteligenței artificiale, platforma va putea identifica automat diverse abateri, precum viteza excesivă, lipsa inspecției tehnice periodice sau absența asigurării RCA.