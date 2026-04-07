Termenul „patimi” nu are sensul obișnuit din limbajul de zi cu zi, ci se referă la suferințele lui Iisus Hristos, acceptate de bunăvoie pentru mântuirea oamenilor. Această săptămână reface, pas cu pas, drumul spre răstignire și Înviere.

Pentru creștini, nu este doar o perioadă de amintire, ci una de reflecție și apropiere de credință. Participarea la slujbe, în special la Denii, îi ajută pe credincioși să retrăiască simbolic aceste momente și să înțeleagă mai profund sensul lor.

Lunea Mare: curățare sufletească

Lunea Mare marchează începutul Săptămânii Patimilor și aduce în prim-plan ideea de curățare sufletească. În această zi se amintește pilda smochinului neroditor, simbol al lipsei de credință și de fapte bune.

Este o zi în care credincioșii sunt îndemnați să se gândească la propriile alegeri și la modul în care își trăiesc viața.

Marțea Mare: lecția vegherii și a pregătirii

Marțea Mare este asociată cu pilda celor zece fecioare, care vorbește despre importanța pregătirii și a vigilenței. Mesajul este clar: fiecare trebuie să fie pregătit, pentru că momentul decisiv poate veni oricând.

Această zi accentuează responsabilitatea personală și nevoia de a rămâne treaz din punct de vedere spiritual.

Miercurea Mare: ziua trădării

Miercurea Mare este ziua în care este amintită trădarea lui Iuda, unul dintre apostoli, care l-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți.

În același timp, este evocată și imaginea femeii păcătoase care își arată pocăința. Contrastul dintre trădare și iertare face ca această zi să fie una dintre cele mai puternice din punct de vedere simbolic.

Joia Mare: Cina cea de Taină și începutul suferinței

Joia Mare este una dintre cele mai importante zile. Atunci a avut loc Cina cea de Taină, moment în care Iisus a instituit Sfânta Împărtășanie.

Tot în această zi începe propriu-zis drumul suferinței: rugăciunea din Grădina Ghetsimani și arestarea lui Iisus. Este ziua în care liniștea se transformă în tensiune și durere.

Vinerea Mare: ziua răstignirii

Vinerea Mare este considerată cea mai grea zi din an pentru creștini. Este ziua în care Iisus a fost judecat, batjocorit, răstignit și a murit pe cruce.

Este o zi de post aspru și reculegere. În biserici, credincioșii participă la slujba Prohodului și trec pe sub masa care simbolizează mormântul lui Hristos.

Sâmbăta Mare: liniștea dinaintea Învierii

Sâmbăta Mare este o zi a tăcerii și a așteptării. Trupul lui Iisus se află în mormânt, iar lumea pare suspendată între durere și speranță.

În același timp, este ziua în care se pregătește bucuria Învierii, momentul central al credinței creștine.

Drumul spre Înviere

Săptămâna Patimilor nu este doar despre suferință, ci despre transformare. Fiecare zi aduce o lecție despre credință, iertare, răbdare și speranță, potrivit sursei.