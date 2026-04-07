Bursele de merit și tehnologice se plătesc integral în aprilie 2026

Elevii din România vor beneficia în această lună de plata integrală a burselor de merit și tehnologice, o situație rară generată de structura calendarului școlar. Deoarece luna martie 2026 nu a inclus zile de vacanță, calculul matematic prevăzut de legislație (care diminuează sumele în funcție de zilele libere) nu se aplică. Astfel, beneficiarii vor primi cuantumul maxim stabilit prin Legea 198/2023: 450 de lei pentru bursa de merit și 300 de lei pentru bursa tehnologică. Aceeași regulă a plății integrale se va aplica și pentru luna iunie, martie fiind una dintre puținele perioade de cursuri neîntrerupte din anul școlar 2025-2026.

Calendarul plăților: Când intră banii pe card

Conform metodologiei în vigoare, bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, în data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Ministerul Educației virează fondurile necesare prin inspectoratele școlare, iar ordonatorii de credite ai școlilor poartă responsabilitatea plății la termen. În cazul în care ziua de 20 coincide cu un weekend sau o sărbătoare legală, plata se devansează în ziua lucrătoare anterioară. Pe lângă bursele de merit și tehnologice, elevii aflați în situații vulnerabile primesc bursa socială, care are o valoare fixă de 300 de lei pe lună, iar mamele minore beneficiază de un sprijin de 700 de lei pe lună.

Condiții stricte de acordare: Media la purtare și prezența

Deși bursa de merit nu necesită depunerea unei cereri, fiind acordată la propunerea dirigintelui, aceasta rămâne condiționată de performanța comportamentală. Elevii sunt eligibili doar dacă au obținut media 10 la purtare (sau calificativul „Foarte Bine”) la finalul anului școlar anterior. Aceeași regulă a conduitei ireproșabile se aplică, începând cu acest an, și pentru bursa socială. Disciplina este monitorizată lunar: acumularea a 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o singură lună atrage automat suspendarea bursei (de merit, socială sau tehnologică) pentru perioada respectivă.

Reguli de cumul și sprijin pentru elevii cu CES

Legislația actuală permite susținerea multidimensională a elevilor, astfel că bursa socială poate fi cumulată atât cu bursa de merit, cât și cu cea tehnologică. O atenție deosebită este acordată elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), care pot beneficia de oricare dintre tipurile de burse menționate, indiferent dacă primesc și alte măsuri de protecție specială. Totuși, în ceea ce privește bursa socială finanțată de Ministerul Educației, un elev poate beneficia de o singură astfel de bursă, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii de eligibilitate simultan.