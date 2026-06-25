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Cum arată Maria Dragomiroiu la 70 de ani în costum de baie. Secretul tinereții
Maria Dragomiroiu
Publicat25 iun. 2026, 20:31
SursăRealitatea PLUS
Apariție rară pentru Maria Dragomiroiu. La 70 de ani, interpreta de muzică populară de bucură de soare. Acesta a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în costum de baie, din vacanța sa în Las Vegas.
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