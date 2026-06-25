Realitatea.NET
Monden· 1 min citire

Cum arată Maria Dragomiroiu la 70 de ani în costum de baie. Secretul tinereții

Maria Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 20:31
SursăRealitatea PLUS

Apariție rară pentru Maria Dragomiroiu. La 70 de ani, interpreta de muzică populară de bucură de soare. Acesta a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în costum de baie, din vacanța sa în Las Vegas.

Maria Dragomiroiu, în ipostaze sexy

Fotografiile au adunat mii de aprecieri și sute de comentarii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

maria dragomiroiu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Monden

Mai Multe