Amplă anchetă DIICOT în Argeș! 14 persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Zece suspecți au fost arestați preventiv

O amplă operațiune desfășurată de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT în județul Argeș s-a soldat cu reținerea a 14 persoane, suspectate că ar fi fost implicate în trafic de droguri de mare risc. În urma deciziei instanței, zece dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar alți patru au fost plasați în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Rețea investigată în șapte dosare penale
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, ancheta este coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești.
Cercetările vizează șapte dosare penale în care sunt investigate 14 persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 54 de ani, bănuite de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. În cazul a două dintre acestea, anchetatorii au reținut și acuzația de trafic de droguri de risc.
Droguri sintetice și canabis, vândute în județul Argeș
Din probele administrate până în prezent a reieșit că, în perioada aprilie – iunie 2026, suspecții ar fi procurat, deținut, intermediat și comercializat în județul Argeș droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline, printre care 3CMC, 4CMC, 4MMC și 3BMC.
Totodată, ancheta a stabilit că doi dintre inculpați ar fi vândut și canabis în aceeași perioadă.
Percheziții și substanțe interzise ridicate de anchetatori
În timpul urmăririi penale, autoritățile au indisponibilizat o parte dintre substanțele comercializate de persoanele cercetate.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pe 25 iunie, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 100 de grame de canabis, alte 100 de grame de fragmente vegetale și substanțe cristaline suspectate a fi droguri de mare risc, aflate în prezent în proces de expertizare.
De asemenea, au fost confiscate obiecte cu urme de substanțe interzise, ustensile utilizate pentru porționarea și consumul drogurilor, precum și alte mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă.
Zece persoane, arestate preventiv
Procurorii DIICOT au dispus inițial reținerea celor 14 suspecți pentru 24 de ore.
Ulterior, magistrații au admis propunerile formulate de anchetatori și au dispus arestarea preventivă a zece persoane pentru 30 de zile, în timp ce ceilalți patru inculpați vor fi cercetați în arest la domiciliu.
Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, iar cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de trafic de droguri.