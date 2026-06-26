Amplă anchetă DIICOT în Argeș! 14 persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Zece suspecți au fost arestați preventiv

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iun. 2026, 20:13

O amplă operațiune desfășurată de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT în județul Argeș s-a soldat cu reținerea a 14 persoane, suspectate că ar fi fost implicate în trafic de droguri de mare risc. În urma deciziei instanței, zece dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar alți patru au fost plasați în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

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