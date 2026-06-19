Balon cu aer cald scăpat de sub control și proiectat pe șosea. Două victime în urma impactului

Momente dramatice au avut loc în timpul unui eveniment dedicat zborurilor cu balonul cu aer cald, desfășurat în localitatea Methven din Noua Zeelandă. Un balon care se pregătea să decoleze a fost tras violent înapoi la sol după ce o frânghie s-a agățat de un copac aflat în apropiere. În urma incidentului, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Imaginile surprinse de martori și distribuite ulterior pe rețelele sociale arată întreaga desfășurare a evenimentelor. Balonul începe să se ridice de la sol alături de alte aeronave participante la lansarea în masă, însă ascensiunea este întreruptă brusc. O frânghie rămasă prinsă într-un copac împiedică deplasarea normală a balonului, care este smucit înapoi și ajunge pe carosabil.
Incident în timpul unei lansări de baloane cu aer cald
Evenimentul s-a produs în cadrul unei decolări colective, o atracție populară în regiunea Methven, recunoscută pentru activitățile aeriene și zborurile turistice cu balonul cu aer cald. În timp ce mai multe baloane se ridicau simultan, unul dintre acestea a întâmpinat dificultăți tehnice neașteptate.
Potrivit informațiilor preliminare, o frânghie de siguranță s-a agățat de vegetația din apropiere, provocând pierderea controlului asupra balonului. Forța exercitată de frânghia blocată a tras aeronava înapoi spre sol, unde aceasta a ajuns în mijlocul șoselei.
Două persoane au fost rănite
Autoritățile au confirmat că două persoane au suferit răni în urma incidentului. La fața locului au intervenit rapid echipaje medicale și de urgență, care au acordat primul ajutor victimelor și au securizat zona pentru a preveni alte accidente.
Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre starea celor răniți, însă investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.
Anchetă după incidentul din Methven
Autoritățile din Noua Zeelandă au anunțat că vor analiza în detaliu modul în care s-a produs incidentul și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță impuse pentru astfel de zboruri.
Methven este una dintre cele mai apreciate destinații pentru zborurile cu balonul cu aer cald, atrăgând anual numeroși turiști și pasionați de aventuri aeriene.