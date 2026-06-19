Balon cu aer cald scăpat de sub control și proiectat pe șosea. Două victime în urma impactului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 21:48

Momente dramatice au avut loc în timpul unui eveniment dedicat zborurilor cu balonul cu aer cald, desfășurat în localitatea Methven din Noua Zeelandă. Un balon care se pregătea să decoleze a fost tras violent înapoi la sol după ce o frânghie s-a agățat de un copac aflat în apropiere. În urma incidentului, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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