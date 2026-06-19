70% dintre ucraineni sunt fericiți, în ciuda războiului

Publicat 19 iun. 2026, 17:39 Sursă Realitatea PLUS

După mai bine de 4 ani de război cu Rusia, ucrainenii nu și-au pierdut speranța. Un sondaj realizat la Kiev arată că majoritatea locuitorilor se declară fericiți cu viața lor, iar 90% dintre ei vor în Uniunea Europeană.

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