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Extern· 1 min citire
70% dintre ucraineni sunt fericiți, în ciuda războiului
Război Rusia-Ucraina
Publicat19 iun. 2026, 17:39
SursăRealitatea PLUS
După mai bine de 4 ani de război cu Rusia, ucrainenii nu și-au pierdut speranța. Un sondaj realizat la Kiev arată că majoritatea locuitorilor se declară fericiți cu viața lor, iar 90% dintre ei vor în Uniunea Europeană.
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