Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

70% dintre ucraineni sunt fericiți, în ciuda războiului

Război Rusia-Ucraina

Război Rusia-Ucraina

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 17:39
SursăRealitatea PLUS

După mai bine de 4 ani de război cu Rusia, ucrainenii nu și-au pierdut speranța. Un sondaj realizat la Kiev arată că majoritatea locuitorilor se declară fericiți cu viața lor, iar 90% dintre ei vor în Uniunea Europeană.

Ucrainenii se declară fericiți după 4 ani de război

Potrivit cercetării, aproape 70% dintre ucraineni spun că își găsesc puterea în familie și trăiesc cu speranța la un viitor mai bun.

Specialiștii consideră că Summitul G7 le-a dat noi motive de optimism ucrainenilor, după ce statele participante au permis producția de armament sub licență.

Promisiunea include și fabricarea de rachete Patriot sub licență americană.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

razboi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe