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Extern· 1 min citire
Accident cu trăsura într-un parc. Un adolescent a murit
Accident în New York
Publicat19 iun. 2026, 18:50
SursăRealitatea PLUS
Accident terifiant în renumitul Central Park din New York. Un adolescent în vârstă de 18 ani a murit, după ce a fost aruncat cu putere dintr-o trăsură trasă de un cal. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!
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