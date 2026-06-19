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Accident cu trăsura într-un parc. Un adolescent a murit

Accident în New York

Accident în New York

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 iun. 2026, 18:50
SursăRealitatea PLUS

Accident terifiant în renumitul Central Park din New York. Un adolescent în vârstă de 18 ani a murit, după ce a fost aruncat cu putere dintr-o trăsură trasă de un cal. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Adolescent, aruncat dintr-o trăsură

Potrivit primelor informații, tânărul se afla alături de alți trei pasageri.

Vizitiul ar fi coborât din trăsură pentru a-i fotografia pe turiști, moment în care animalul s-a speriat și a luat-o la fugă și l-a aruncat pe tânăr din trăsură.

În timpul galopului, vehiculul s-a răsturnat, după ce a lovit roțile altei trăsuri aflate în parc.

Victima a fost transportată la spital în stare critică, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Ceilalți pasageri au refuzat să primească îngrijiri medicale.

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