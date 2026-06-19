Accident cu trăsura într-un parc. Un adolescent a murit

Publicat 19 iun. 2026, 18:50 Sursă Realitatea PLUS

Accident terifiant în renumitul Central Park din New York. Un adolescent în vârstă de 18 ani a murit, după ce a fost aruncat cu putere dintr-o trăsură trasă de un cal. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

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