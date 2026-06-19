Tragedie în timpul unei petreceri a burlăcițelor. O tânără de 26 de ani a murit subit în vacanță, la câteva zile după ce și-a sărbătorit aniversarea

O vacanță care trebuia să marcheze unul dintre cele mai frumoase momente înaintea unei nunți s-a transformat într-o dramă. O tânără în vârstă de 26 de ani și-a pierdut viața în timpul unei petreceri a burlăcițelor organizate pe insula St. Barts, una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Caraibe.
Moarte neașteptată în timpul unei vacanțe de vis
Makenzi Kern, prietenă apropiată a lui Jade Jones, logodnica cunoscutului baschetbalist american Tyrese Haliburton, a murit în circumstanțe care au șocat familia și apropiații. Incidentul s-a petrecut la începutul lunii iunie, în timp ce grupul de prietene participa la o vacanță dedicată celebrării viitoarei căsătorii.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, tânăra ar fi suferit complicații medicale neașteptate. Familia nu ia în calcul implicarea unor factori suspecti, iar până în prezent nu există indicii privind consumul de alcool sau substanțe interzise care să fi contribuit la deces.
O tânără apreciată de toți cei care au cunoscut-o
În mesajele publicate după tragedie, Makenzi Kern este descrisă ca o persoană plină de energie, optimism și bună dispoziție. Cei apropiați spun că avea capacitatea de a aduce zâmbete pe chipurile celor din jur și că era apreciată pentru caracterul său cald și deschis.
Necrologul publicat de familie menționează că tânăra se afla alături de cele mai bune prietene ale sale în momentul tragediei, într-o călătorie pe care o considera specială și pe care o așteptase cu entuziasm.
Legătura cu logodnica starului NBA Tyrese Haliburton
Makenzi și Jade Jones aveau o prietenie veche, construită încă din perioada facultății. Cele două au făcut parte din echipa de majorete a Universității Iowa State și au rămas apropiate chiar și după terminarea studiilor.
Tot în anii petrecuți la universitate, Jade Jones l-a cunoscut pe Tyrese Haliburton, care avea să devină ulterior unul dintre cei mai apreciați jucători din NBA. Relația lor s-a consolidat în timp, iar vacanța din St. Barts fusese organizată pentru a marca apropierea marelui eveniment din viața cuplului.
Decesul a avut loc la doar două zile după aniversarea sa
Potrivit informațiilor disponibile, Makenzi Kern și-a sărbătorit ziua de naștere cu doar două zile înainte de tragedie. Tânăra a murit pe 8 iunie, chiar în perioada în care grupul se pregătea să revină în Statele Unite.
Circumstanțele exacte ale decesului nu au fost făcute publice, iar autoritățile nu au oferit până acum detalii suplimentare privind cauza care a dus la moartea sa.
Imagini fericite înainte de tragedie
Cu puțin timp înainte de incident, Jade Jones publicase pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri din vacanță. În imagini, toate participantele apăreau zâmbitoare și se bucurau de atmosfera relaxată a insulei.
Makenzi Kern era prezentă în mai multe dintre fotografiile distribuite online, fără ca nimeni să bănuiască faptul că vacanța urma să se transforme într-o tragedie.
Până în acest moment, Jade Jones, Tyrese Haliburton și ceilalți participanți la călătorie nu au făcut declarații publice despre moartea tinerei de 26 de ani. Comunitatea locală și apropiații continuă să transmită mesaje de condoleanțe familiei îndurerate.