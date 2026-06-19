Tragedie în timpul unei petreceri a burlăcițelor. O tânără de 26 de ani a murit subit în vacanță, la câteva zile după ce și-a sărbătorit aniversarea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 16:22

O vacanță care trebuia să marcheze unul dintre cele mai frumoase momente înaintea unei nunți s-a transformat într-o dramă. O tânără în vârstă de 26 de ani și-a pierdut viața în timpul unei petreceri a burlăcițelor organizate pe insula St. Barts, una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Caraibe.

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