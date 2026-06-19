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Fără TikTok, Instagram sau Facebook pentru copiii sub 15 ani în Emiratele Arabe Unite: de când se aplică măsura

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 08:30

Emiratele Arabe Unite devin prima țară arabă care interzice copiilor sub 15 ani să dețină conturi pe rețelele sociale. Noua lege obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor și să dezactiveze conturile minorilor care nu îndeplinesc condițiile.

Potrivit legii, copiii care nu au împlinit 15 ani nu au voie se deţină cont pe o reţea socială online şi, automat, nu au voie să posteze, să comenteze sau să partajeze conţinut.

Platformele sociale au obligaţia de a dezactiva conturile pe care copiii sub 15 ani le-au deţinut până în momentul intrării legii în vigoare.

Copiii care au între 15 şi 16 ani pot activa în cadrul platformelor sociale, dar cu anumite restricţii. Printre altele, va trebui limitat contactul acestora cu persoanele necunoscute şi trebuie implementate funcţii de control parental.

Declararea pe propria răspundere a vârstei nu este acceptată, iar reţelele sociale vor trebui să implementeze un sistem de verificare a vârstei utilizatorilor.

Reţelele sociale vor avea şi obligaţia de a preveni folosirea mijloacelor de păcălire a sistemelor de verificare a vârstei, spune legea, fără să menţioneze exact la ce se face referire.

Platformele de socializare online vor avea la dispoziţie un an pentru a implementa măsurile prevăzute de lege.

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