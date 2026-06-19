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Extern· 1 min citire
Fără TikTok, Instagram sau Facebook pentru copiii sub 15 ani în Emiratele Arabe Unite: de când se aplică măsura
Emiratele Arabe Unite devin prima țară arabă care interzice copiilor sub 15 ani să dețină conturi pe rețelele sociale. Noua lege obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor și să dezactiveze conturile minorilor care nu îndeplinesc condițiile.
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