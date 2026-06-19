Fără TikTok, Instagram sau Facebook pentru copiii sub 15 ani în Emiratele Arabe Unite: de când se aplică măsura

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 08:30

Emiratele Arabe Unite devin prima țară arabă care interzice copiilor sub 15 ani să dețină conturi pe rețelele sociale. Noua lege obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor și să dezactiveze conturile minorilor care nu îndeplinesc condițiile.

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