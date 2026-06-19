Blocaj diplomatic. Discuțiile de pace americano-iraniene, anulate subit. Vizita lui Vance în Elveția, suspendată

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 09:38

Negocierile cruciale dintre Statele Unite și Iran, ce vizau implementarea unui acord istoric de pace, au fost anulate în ultimul moment. Potrivit publicației The Guardian, eșecul subit a fost provocat de tensiunile acute din regiune și de neînțelegerile profunde privind aplicarea măsurilor deja convenite între cele două tabere.

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