Producătorul dronelor care au lovit Moscova se laudă cu imaginile atacului la unul dintre cele mai mari târguri de armament din lume

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 22:41

Atacul cu drone care a vizat una dintre cele mai importante rafinării din Moscova nu a rămas doar un episod al războiului dintre Rusia și Ucraina. La doar câteva ore după lovitură, imaginile operațiunii au ajuns să fie folosite într-un context cu totul diferit: promovarea armamentului ucrainean la unul dintre cele mai cunoscute târguri de profil din lume.

Distribuie articolul