Producătorul dronelor care au lovit Moscova se laudă cu imaginile atacului la unul dintre cele mai mari târguri de armament din lume

Atacul cu drone care a vizat una dintre cele mai importante rafinării din Moscova nu a rămas doar un episod al războiului dintre Rusia și Ucraina. La doar câteva ore după lovitură, imaginile operațiunii au ajuns să fie folosite într-un context cu totul diferit: promovarea armamentului ucrainean la unul dintre cele mai cunoscute târguri de profil din lume.
Compania ucraineană Fire Point, producătoare de sisteme militare și drone de atac, și-a prezentat produsele la salonul internațional de armament Eurosatory, unde a atras atenția printr-un material video care include secvențe ale loviturilor asupra rafinăriei din capitala Rusiei.
Imaginile atacului, proiectate la standul companiei
Potrivit unei postări publicate pe rețeaua X în data de 18 iunie 2026, standul companiei Fire Point de la expoziția de armament de la Paris a inclus imagini ale atacurilor ucrainene asupra rafinăriei din Moscova.
Înregistrările video au fost difuzate pe un ecran amplasat în spatele unor machete de rachete și surprind, din mai multe unghiuri, momentele în care instalația petrolieră este lovită.
La finalul materialului video apare mesajul: „Battle proved in Ukraine” („Testate în luptă în Ucraina”), formulare prin care compania subliniază că tehnologia prezentată a fost utilizată în condiții reale de război.
Fire Point este cunoscută pentru dezvoltarea dronei FP-1, unul dintre modelele despre care se afirmă că au fost utilizate în operațiunea împotriva rafinăriei din Moscova.
Portofoliul companiei include și alte sisteme de armament, printre care racheta de croazieră FP-5 Flamingo, precum și rachetele balistice FP-7 și FP-9.
Prezentarea acestora la Eurosatory a fost completată de imaginile atacului, transformând operațiunea militară într-un argument comercial pentru eficiența produselor expuse.
Rafinăria lovită are un rol esențial pentru capitala Rusiei
Ținta atacului a fost rafinăria MNPZ, aparținând companiei Gazpromneft, una dintre instalațiile-cheie pentru aprovizionarea cu produse petroliere a Moscovei.
Obiectivul a fost lovit în dimineața zilei de 18 iunie 2026, după un atac nocturn cu drone lansate de Ucraina.
Potrivit informațiilor apărute ulterior, aceasta este a doua lovitură asupra aceleiași rafinării în decurs de numai câteva zile.
Zelenski consideră atacul o ripostă justificată
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut că operațiunea reprezintă un răspuns direct la bombardamentele rusești asupra teritoriului ucrainean.
„Este un răspuns deplin justificat la atacurile ruse împotriva orașelor noastre și comunităților noastre și totodată încă un rezultat important al muncii combatanților noștri împotriva instalațiilor care susțin mașina de război rusească”, a subliniat, pe rețelele de socializare, Zelenski.
Liderul de la Kiev a explicat că raidurile cu drone au fost lansate și ca reacție la atacul care a afectat în această săptămână complexul istoric Lavra Peșterilor din Kiev.
Amenințare directă la adresa Moscovei
În declarațiile sale, președintele ucrainean a transmis și un avertisment către Rusia.
„Moscova va arde”, dacă atacurile rusești continuă, a amenințat el.
Atacul desfășurat în noaptea de miercuri spre joi a implicat zeci de drone care au avut ca țintă capitala rusă și împrejurimile acesteia. Una dintre loviturile confirmate a vizat rafinăria MNPZ, obiectiv strategic pentru infrastructura energetică a Moscovei.
În timp ce pe front confruntările continuă, imaginile operațiunii au ajuns să fie folosite și în industria de apărare, unde succesul pe câmpul de luptă este adesea transformat într-un argument de vânzare pentru producătorii de armament.