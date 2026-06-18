Vulcanul care împrăștie aur peste Antarctica ascunde o poveste incredibilă și unul dintre cele mai mari mistere ale planetei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:55

Într-unul dintre cele mai izolate colțuri ale lumii există un vulcan care pare desprins dintr-un scenariu de film. În fiecare zi, acesta aruncă în atmosferă particule microscopice de aur, iar valoarea metalului prețios eliberat ajunge la aproximativ 8.000 de dolari. Fenomenul are loc în Antarctica, pe versanții Muntelui Erebus, cel mai sudic vulcan activ de pe Pământ.

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