Soldat israelian ucis în sudul Libanului, într-o explozie atribuită preliminar Hezbollah. Alți șapte militari au fost răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:02

Un soldat israelian a fost ucis miercuri în sudul Libanului, au anunțat Forțele de Apărare ale Israelului. Militarul a fost identificat drept sergentul-major Alexander Filin, în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut viața în luptă.

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