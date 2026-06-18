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Extern· 2 min citire
Soldat israelian ucis în sudul Libanului, într-o explozie atribuită preliminar Hezbollah. Alți șapte militari au fost răniți
Soldat israelian ucis
Un soldat israelian a fost ucis miercuri în sudul Libanului, au anunțat Forțele de Apărare ale Israelului. Militarul a fost identificat drept sergentul-major Alexander Filin, în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut viața în luptă.
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