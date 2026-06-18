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Soldat israelian ucis în sudul Libanului, într-o explozie atribuită preliminar Hezbollah. Alți șapte militari au fost răniți

Soldat israelian ucis

Soldat israelian ucis

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:02

Un soldat israelian a fost ucis miercuri în sudul Libanului, au anunțat Forțele de Apărare ale Israelului. Militarul a fost identificat drept sergentul-major Alexander Filin, în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut viața în luptă.

În același incident, alți șapte soldați și ofițeri israelieni au fost răniți. Aceștia au fost evacuați la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit informațiilor transmise joi dimineață de IDF.

IDF investighează o posibilă explozie provocată de Hezbollah

O anchetă preliminară a Forțelor de Apărare ale Israelului indică faptul că incidentul ar fi fost provocat de explozia unui dispozitiv plasat de Hezbollah. Detaliile nu sunt însă stabilite definitiv, iar investigația este încă în desfășurare. După incident, armata israeliană a anunțat că a efectuat un bombardament de artilerie asupra infrastructurii Hezbollah din zonă. Israelul susține că operațiunile sale din Liban au vizat gruparea militantă Hezbollah, sprijinită de Iran.

Moartea soldatului israelian vine în contextul în care acordul dintre Iran și Statele Unite a intrat în vigoare miercuri. Documentul prevede încetarea tuturor operațiunilor militare, inclusiv în Liban. Israelul a desfășurat atacuri pe scară largă în Liban, unde afirmă că a lovit ținte ale Hezbollah. Gruparea este susținută de Iran, iar sudul Libanului rămâne una dintre zonele sensibile ale conflictului.

Mii de morți și răniți în Liban de la începutul atacurilor

Atacurile israeliene au provocat un număr mare de victime în Liban. Potrivit Ministerului Sănătății Publice din Liban, 3.756 de persoane au fost ucise și alte 11.632 au fost rănite începând cu 2 martie. Noile informații arată că, deși acordul Iran-SUA prevede oprirea operațiunilor militare, situația din teren rămâne tensionată. Incidentul din sudul Libanului arată că riscurile de securitate persistă, iar ancheta IDF urmează să stabilească exact cum s-a produs explozia.

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