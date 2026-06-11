Rusia ridică baze militare la granița cu NATO. Investigația care pune pe jar Alianța

Sursă: SVT

O investigație realizată de mai multe instituții media din Europa de Nord și regiunea baltică arată că Rusia își dezvoltă accelerat infrastructura militară în apropierea frontierelor cu NATO, într-un ritm care ar permite, în perspectivă, staționarea a peste 100.000 de militari în zona de nord a Europei.

Analiza a fost realizată de jurnaliști ai postului suedez SVT , împreună cu redacțiile NRK din Norvegia, DR din Danemarca și Delfi din Estonia, pe baza imaginilor din satelit și a informațiilor din surse militare și de securitate.

Cazărmi noi, depozite și baze extinse la granița cu NATO

Potrivit investigației, imaginile satelitare indică o expansiune accelerată a infrastructurii militare ruse, cu noi cazărmi, depozite de muniție și zone de staționare pentru tehnică militară.

În mai multe regiuni de la frontiera nordică a Europei, sunt identificate lucrări de extindere și reorganizare a bazelor existente, ceea ce sugerează o capacitate crescută de dislocare a trupelor.

Zone strategice vizate de extindere militară

Printre punctele cheie identificate se numără Petsamo, aflat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Norvegia, unde sunt în construcție noi facilități militare. Extinderi similare sunt raportate în Petrozavodsk, în apropierea Finlandei, precum și în Sapornoe și Luga, în zona Pskov.

De asemenea, în regiunea Kaliningrad, la Baltisk, sunt semnalate acumulări de echipamente militare, în timp ce la Kirilovsk se dezvoltă un nou complex logistic, iar la Kandalakșa sunt extinse infrastructuri deja existente.

Posibilitatea concentrării a peste 100.000 de militari

Datele analizate de jurnaliști, coroborate cu evaluări ale oficialilor militari, indică o capacitate potențială de dislocare semnificativ crescută.

Comandantul armatei finlandeze, Pasi Välimäki, a estimat că în urma extinderii infrastructurii, numărul militarilor ruși din apropierea graniței Finlandei ar putea crește de la aproximativ 20.000 la circa 80.000.

În zona Petsamo, capacitatea unei baze ar urma să crească de la 7.000 la aproximativ 17.000 de militari.

În total, infrastructura nou construită sau extinsă ar permite Rusiei să concentreze până la 115.000 de militari în apropierea Europei de Nord și a statelor baltice.

Avertismente din partea oficialilor militari europeni

Șeful serviciului de informații al armatei suedeze, Thomas Nilsson, a subliniat că aceste evoluții trebuie privite cu maximă seriozitate.

„Aceasta este o ameninţare pe care trebuie să o luăm în serios... Nu considerăm că toate acestea sunt doar pentru a face o demonstraţie. Este vorba despre pregătirea capacităţilor pentru a face faţă NATO într-un conflict de amploare, la un moment dat în viitor”, a declarat acesta.

Și alți oficiali militari din regiune au atras atenția asupra riscurilor potențiale în contextul evoluției conflictului din Ucraina.

Generalul-maior Brian Nilssen, comandant al forțelor NATO din statele baltice și Polonia, a precizat că amenințarea ar putea crește semnificativ în cazul unei pauze în războiul din Ucraina.

Măsuri de apărare în regiune

Comandantul armatei norvegiene, Eirik Kristoffersen, a afirmat că extinderea forțelor ruse ar putea modifica echilibrul de securitate din regiune.

În acest context, Marea Britanie a anunțat la începutul anului 2026 dublarea efectivelor militare desfășurate în Norvegia, ca răspuns la riscurile percepute în zona Arcticii și a flancului nordic al NATO.

Oficialii militari din regiune susțin că, deși un atac nu este considerat iminent, scenariile de planificare includ posibilitatea unor evoluții rapide ale amenințării, în funcție de dinamica conflictelor din regiune.