Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Comisia Europeană vrea să prelungească protecția refugiaților ucraineni. Categoria exclusă

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 22:29

Comisia Europeană intenționează să propună prelungirea protecției temporare acordate refugiaților ucraineni în statele membre ale UE, însă cu o modificare semnificativă: bărbații de vârstă militară care au părăsit Ucraina nu vor mai putea beneficia de acest statut.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o scrisoare adresată statelor membre în ajunul unui summit european. „Vom oferi protecție ucrainenilor atât timp cât este necesar, dar în același timp vom sprijini Ucraina în hotărârea sa de a se apăra împotriva agresiunii rusești”, a scris von der Leyen.

Cine este vizat de noile restricții

Măsura urmărește excluderea de la protecție a bărbaților ucraineni apți pentru serviciul militar sau a celor care au părăsit ilegal Ucraina. Conform legii marțiale în vigoare, bărbații cu vârste între 22 și 60 de ani au interdicție de a ieși din țară, iar cei peste 25 de ani pot fi mobilizați obligatoriu.

Tânăra categorie de vârstă, 18-25 de ani, nu face obiectul mobilizării obligatorii, dar poate servi voluntar. O restricție similară aplicată celor între 18 și 22 de ani a fost ridicată în august anul trecut, ceea ce a dus la un val de tineri care au părăsit Ucraina.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

comisia europeanaursula von der leyenprotectieprelungireucraineni

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe