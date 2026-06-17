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Extern· 1 min citire
Comisia Europeană vrea să prelungească protecția refugiaților ucraineni. Categoria exclusă
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Comisia Europeană intenționează să propună prelungirea protecției temporare acordate refugiaților ucraineni în statele membre ale UE, însă cu o modificare semnificativă: bărbații de vârstă militară care au părăsit Ucraina nu vor mai putea beneficia de acest statut.
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