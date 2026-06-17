Comisia Europeană vrea să prelungească protecția refugiaților ucraineni. Categoria exclusă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 22:29

Comisia Europeană intenționează să propună prelungirea protecției temporare acordate refugiaților ucraineni în statele membre ale UE, însă cu o modificare semnificativă: bărbații de vârstă militară care au părăsit Ucraina nu vor mai putea beneficia de acest statut.

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