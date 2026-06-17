Unul dintre cei mai temuți oameni ai mafiei ruse, arestat la Sankt Petersburg. Ce legături avea cu Vladimir Putin

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a reținut miercuri, la Sankt Petersburg, un miliardar rus considerat de presa locală drept una dintre figurile-cheie ale lumii interlope din Rusia.
Este vorba despre Ilia Traber, un om de afaceri controversat, despre care se afirmă că ar fi avut legături strânse cu Vladimir Putin încă din anii ’90, perioadă în care actualul președinte rus activa în administrația din Sankt Petersburg.
Arestarea ar face parte dintr-o anchetă deschisă în cazul uciderii unui alt om de afaceri, comisă în anul 2020.
Potrivit publicației Fontanka, ofițeri ai FSB și anchetatori ruși au efectuat reținerea lui Traber și a partenerului său de afaceri de lungă durată, Vladimir Danilenko, într-o operațiune desfășurată luni dimineață la Sankt Petersburg.
Percheziții simultane la locuințe și sedii de firmă
În cadrul aceleiași acțiuni, autoritățile ar fi desfășurat percheziții la reședința privată a lui Traber, la mai multe birouri ale companiilor sale, dar și la proprietăți asociate lui Vladimir Danilenko, scrie Moscow Times.
Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru agenția Interfax că miliardarul este suspectat de implicare într-un „omor din anii anteriori”, fără a oferi însă detalii suplimentare despre acuzațiile concrete.
Legătura cu un caz de crimă din 2020
Potrivit Fontanka, reținerea este direct legată de ancheta privind asasinarea din 24 octombrie 2020 a omului de afaceri și politicianului local Alexander Petrov.
La momentul respectiv, autoritățile au anunțat că Petrov a fost împușcat mortal în curtea locuinței sale, într-un atac atribuit mediilor criminale, dar fără identificarea autorilor.
FSB nu confirmă oficial arestarea
Până în acest moment, Serviciul Federal de Securitate nu a emis un comunicat oficial privind reținerea lui Ilia Traber, iar informațiile provin exclusiv din surse media și din anchete jurnalistice.
Fiul omului de afaceri, fostul pilot de Formula 1 Vitaly Petrov, a refuzat să comenteze solicitările presei.
Un imperiu de afaceri în porturi și energie
Ilia Traber este considerat de presa rusă și internațională un jucător important în sectorul infrastructurii portuare din zona Mării Baltice.
Prin rețeaua sa de companii, acesta controlează active din domeniul terminalelor maritime, logisticii, serviciilor portuare, dar și din sectorul petrolier, al gazelor și transporturilor.
În 2020, Traber ar fi deținut indirect o participație semnificativă în portul adânc de apă Primorsk, un proiect strategic aflat în dezvoltare, cu o capacitate estimată de până la 70 de milioane de tone de marfă anual, incluzând cărbune, îngrășăminte, containere și cereale.
Nume controversat în anchete internaționale
Numele lui Traber a apărut anterior în investigații derulate de autoritățile spaniole, care l-au suspectat de legături cu crima organizată. Acesta a fost judecat într-un dosar complex, finalizat în 2018 cu achitarea sa, după mai bine de un deceniu de investigații.
Potrivit publicației de investigații Agentstvo, Traber ar fi „singurul lider al lumii interlope pe care Vladimir Putin a recunoscut că îl cunoaște”.
Discuții vechi despre legături cu Putin
În 2011, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Vladimir Putin s-ar fi întâlnit cu Traber în anii ’90, în perioada în care actualul președinte rus activa în administrația orașului Sankt Petersburg.
Discuțiile ar fi vizat un proiect de terminal petrolier, iar ulterior oficialii ruși au precizat că Putin îl cunoaște pe Traber, fără a confirma natura relației dintre cei doi.
Ancheta rămâne deschisă
Autoritățile ruse nu au confirmat oficial natura acuzațiilor și nici statutul juridic exact al lui Ilia Traber după reținere.
Ancheta privind crima din 2020 continuă, iar presa rusă indică posibilitatea extinderii investigațiilor asupra unor rețele de afaceri și influență din Sankt Petersburg.