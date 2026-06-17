Pacea, cu amenințarea pe masă. Trump spune că poate relua bombardamentele dacă Iranul „nu se comportă cum trebuie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 15:17

Președintele Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea relua atacurile asupra Iranului, dacă Teheranul „nu se comportă cum trebuie”. Declarațiile au fost făcute miercuri, la summitul G7 de la Evian, în Franța, unde liderul american a vorbit despre memorandumul de înțelegere cu Iranul și despre limitele acestui document.

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