Pacea, cu amenințarea pe masă. Trump spune că poate relua bombardamentele dacă Iranul „nu se comportă cum trebuie”

Președintele Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea relua atacurile asupra Iranului, dacă Teheranul „nu se comportă cum trebuie”. Declarațiile au fost făcute miercuri, la summitul G7 de la Evian, în Franța, unde liderul american a vorbit despre memorandumul de înțelegere cu Iranul și despre limitele acestui document.
Trump a subliniat că acordul nu este unul definitiv și că Washingtonul își păstrează opțiunea de a reveni la campania de bombardamente. Președintele american a folosit un limbaj dur în fața presei și a spus că, dacă nu va fi mulțumit de comportamentul Iranului, atacurile ar putea fi reluate.
„Este un memorandum de înţelegere. Şi dacă nu-mi place, o să începem din nou să tragem asupra lor, să le dăm cu bombe în cap”, a declarat presei preşedintele american. „Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă cum trebuie, o să revenim la a lansa bombe chiar în capetele lor, bine?”, a adăugat Trump.
Donald Trump a precizat că memorandumul de înțelegere cu Iranul nu include o ridicare imediată a sancțiunilor impuse Teheranului. El a adăugat însă că acest subiect va fi discutat mai târziu, fără să ofere detalii suplimentare despre momentul în care ar putea avea loc aceste discuții. Potrivit unei versiuni preliminare obținute de CNN, documentul ar include mai multe condiții legate de încetarea focului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, anumite măsuri de sprijin financiar pentru Iran și o reafirmare din partea Teheranului că nu va produce niciodată o armă nucleară.
Trump neagă că SUA ar investi într-un fond pentru Iran
Președintele american a respins informațiile potrivit cărora Statele Unite ar urma să investească într-un fond de reconstrucție pentru Iran, în valoare de 300 de miliarde de dolari. Trump a spus că Washingtonul nu va contribui cu bani și a negat că ar fi cerut țărilor din Golf să se angajeze să investească într-un astfel de fond.
„Puteţi investi dacă doriţi. Adică, ce pot să fac eu? Să spun că nimeni nu are voie să investească vreodată? Nu, noi nu investim, nu punem nici măcar 10 cenţi, iar oamenii pot decide să facă asta, dar depinde de ei”, a declarat Trump reporterilor cu ocazia întâlnirii bilaterale pe care a avut-o la Evian cu preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi. „Noi nu investim în acest fond şi nu avem un astfel de fond”, a asigurat el, contrazicând informaţii apărute în presă.
Întrebat dacă le cere țărilor din Golf să investească în acest fond, Trump a negat din nou și a spus că orice decizie de acest fel ar depinde de statele respective. El a legat eventualele investiții de felul în care Iranul se va comporta în perioada următoare.
„Nu, nu le cer, nu le cer. Dacă o fac, foarte bine. Dar aş spune că nu o vor face pentru o vreme, până când nu vor vedea cum se comportă. E o chestiune de comportament, dar noi nu investim”, a asigurat el din nou.
Documentul preliminar vorbește despre un plan economic pentru Iran
Versiunea preliminară a memorandumului de înțelegere obținută de CNN arată că Statele Unite, împreună cu partenerii regionali, s-ar angaja să lucreze la un plan amplu pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Iranului. Documentul menționează o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari, care ar urma să fie aplicată la 60 de zile de la semnare. Conform versiunii preliminare, „Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părţi, pentru reabilitarea şi dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în acelaşi timp o finanţare de cel puţin 300 de miliarde de dolari”, punerea în aplicare urmând să aibă loc la 60 de zile de la semnare.