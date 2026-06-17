Moment de cotitură în Europa. UE a votat plecarea forțată a migranților ilegali

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 16:40

Parlamentul European a aprobat miercuri una dintre cele mai importante modificări ale politicii europene privind migrația din ultimii ani, deschizând calea pentru accelerarea procedurilor de returnare a cetățenilor din afara Uniunii Europene care se află ilegal pe teritoriul statelor membre.

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