Alertă de securitate la Botoșani: colet suspect descoperit lângă sediul Jandarmeriei

Sursă: Realitatea.Net

Momente de tensiune miercuri după-amiază în municipiul Botoșani, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la existența unui colet suspect aflat în apropierea sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean. Zona a fost imediat securizată, iar la fața locului au fost mobilizate echipe specializate pentru verificări.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 17:00, când reprezentanții Jandarmeriei au solicitat intervenția Poliției pentru evaluarea situației și luarea măsurilor de siguranță necesare.

Perimetrul a fost izolat preventiv

Potrivit informațiilor transmise de autorități, polițiștii ajunși la locul sesizării au instituit rapid un perimetru de protecție pentru a preveni orice risc și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor de verificare.

Măsura a fost luată conform procedurilor aplicate în cazul obiectelor sau bagajelor abandonate care ridică suspiciuni privind conținutul acestora.

Specialiștii pirotehniști au fost solicitați la fața locului

Pentru evaluarea coletului suspect au fost mobilizate echipaje specializate în intervenții pirotehnice. Autoritățile au decis ca verificările să fie efectuate de experți cu atribuții în gestionarea situațiilor care pot reprezenta un pericol pentru siguranța publică.

Operațiunea s-a desfășurat sub măsuri stricte de securitate, în timp ce accesul în zona respectivă a fost restricționat temporar.

SRI intervine în cazul coletului suspect

La fața locului au fost trimise echipajele specializate ale Serviciului Român de Informații, care au preluat verificările tehnice necesare pentru stabilirea naturii obiectului semnalat.

Astfel de intervenții sunt prevăzute în situațiile în care există suspiciuni privind prezența unor materiale periculoase sau a unor dispozitive care necesită expertiză specializată.

Până la finalizarea verificărilor, autoritățile au menținut măsurile de siguranță în zona sediului Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale despre conținutul coletului sau despre existența unui pericol real. Cercetările și verificările continuă, iar autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare după încheierea intervenției specialiștilor.