Noi subvenții pentru crescătorii de bovine. Ministrul Agriculturii a anunțat suma pe cap de animal

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tanczos, a anunţat că în acest an va fi alocată suma de 54 de milioane de euro pentru sprijinirea producţiei de lapte şi a creşterii vacilor de carne în România. Potrivit oficialului, ajutorul ar putea ajunge la 68 de euro pe cap de animal şi are ca scop compensarea pierderilor suferite de fermieri în contextul efectelor generate de războiul din Orientul Mijlociu.

"Pentru a sprijini producătorii de lapte şi fermele de vacă de carne, propunem în cadrul acestei forme de sprijin pentru situaţia creată de războiul în Orientul Mijlociu o subvenţie de 68 de euro pe cap de bovină, adică un buget total de 54 milioane de euro, buget estimat. Această valoare ar trebui să compenseze creşterile de costuri la motorină şi la îngrăşămintele chimice în cazul deţinătorilor de bovine", a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Tanczos Barna a ținut să precizeze faptul că speră ca proiectul de lege să fie cât mai repede aprobat, mai ales în contextul actual cu guvern interimar.

"Invitaţia mea către următorul ministru este să ia în serios aceste acte normative şi să le promoveze cât se poate de repede, dacă nu, mergem pe calea parlamentară", a mai spus oficialul.

Efectivele de bovine se ridică, în prezent, la circa 1,8 milioane capete, fiind cu aproape 40% mai mici decât în urmă cu două decenii.