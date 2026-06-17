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Trump respinge categoric informațiile despre un fond de 300 de miliarde de dolari pentru Iran

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 16:51

Președintele SUA Donald Trump a negat cu fermitate că un eventual acord nuclear între Washington și Teheran ar include un fond de 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției Iranului, calificând informațiile apărute în presă drept o interpretare eronată a unor declarații anterioare.

„Este fals. Fals. Oameni buni, puteți investi dacă doriți. Adică, ce o să fac? Să spunem că nimeni nu are voie să investească vreodată. Noi nu investim. Nu punem 10 cenți. Și oamenii pot decide să facă asta, dar asta depinde de ei. Adică, vreți să spun că nimeni nu are voie să investească vreodată într-o țară? O spun în legătură cu Egiptul. Nimeni nu are voie să investească în Egipt. Ar trebui să spun asta? Noi nu investim în el și nu avem un fond.”, a spus liderul de la Casa Albă.

Relatările Reuters

Informațiile au apărut după ce agenția Reuters a publicat detalii despre un posibil mecanism de investiții în valoare de 300 de miliarde de dolari, legat de negocierile SUA-Iran.

Potrivit agenției, nu era vorba despre un program guvernamental de reconstrucție sau despre granturi de stat, ci despre un fond de investiții private la care ar fi putut participa companii din SUA, statele din Golf, Asia, America de Sud și Africa. Mai mult de jumătate din sumă ar fi fost deja rezervată, conform aceleiași surse.

Trump, ferm pe poziții

Întrebat dacă solicită statelor din Golf să contribuie la un astfel de fond, Trump a răspuns negativ: „Nu, nu o fac. Dacă o fac, bine. Dar aș spune că nu o vor face o vreme, până când nu vor vedea un comportament corespunzător.”

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre stadiul actual al negocierilor cu Iranul.

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