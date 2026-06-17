Trump respinge categoric informațiile despre un fond de 300 de miliarde de dolari pentru Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 16:51

Președintele SUA Donald Trump a negat cu fermitate că un eventual acord nuclear între Washington și Teheran ar include un fond de 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției Iranului, calificând informațiile apărute în presă drept o interpretare eronată a unor declarații anterioare.

Distribuie articolul