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Extern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: Haos pe aeroportul Geneva din cauza summitului G7 de la Evian. Trump, la cină cu Macron la Versailles
Ana Maria Păcuraru
Publicat17 iun. 2026, 21:56
SursăRealitatea PLUS
Zborurile comerciale de pe aeroportul Geneva au fost anulate sau întârziate în lanț miercuri, pe fondul închiderii repetate a spațiului aerian de deasupra Lacului Leman, generată de plecările liderilor G7 de la summitul de la Evian. Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei, a transmis informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
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