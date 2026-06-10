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Incendiu de proporții într-o gospodărie din județul Suceava. O adolescentă de 15 ani a fost găsită carbonizată-FOTO/VIDEO

10 iun. 2026, 23:38
Actualizat: 10 iun. 2026, 23:55
FOTO: Make Suceava Great Again

FOTO: Make Suceava Great Again

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu de proporții a cuprins, miercuri seară, o gospodărie din localitatea Ilișești, județul Suceava. Din primele informații, pompierii caută o fetiță care s-ar fi aflat în casă în momentul în care au izbucnit flăcările.

UPDATE - Fata dispărută, o adolescentă în vârstă de 15 ani, a fost găsită carbonizată în interiorul casei mistuite de flăcări

Potrivit presei locale, flăcările au afectat imobilul pe o suprafață de aproximativ 50 mp. De asemenea, o a doua locuință, aflată în aceeași gospodărie, a fost parțial deteriorată.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor informații, există temeri că o fetiță s-ar fi aflat în locuință în momentul izbucnirii incendiului.

În momentul publicării acestei știri, incendiul a fost lichidat, iar salvatorii desfășoară căutări pentru a stabili dacă minora se află în interiorul imobilului afectat de flăcări.

Totodată, autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul, cauza producerii lui fiind necunoscute.

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