Incendiu de proporții într-o gospodărie din județul Suceava. O adolescentă de 15 ani a fost găsită carbonizată-FOTO/VIDEO

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Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu de proporții a cuprins, miercuri seară, o gospodărie din localitatea Ilișești, județul Suceava. Din primele informații, pompierii caută o fetiță care s-ar fi aflat în casă în momentul în care au izbucnit flăcările.

UPDATE - Fata dispărută, o adolescentă în vârstă de 15 ani, a fost găsită carbonizată în interiorul casei mistuite de flăcări Potrivit presei locale, flăcările au afectat imobilul pe o suprafață de aproximativ 50 mp. De asemenea, o a doua locuință, aflată în aceeași gospodărie, a fost parțial deteriorată. ȘTIRE INIȚIALĂ: Potrivit primelor informații, există temeri că o fetiță s-ar fi aflat în locuință în momentul izbucnirii incendiului. În momentul publicării acestei știri, incendiul a fost lichidat, iar salvatorii desfășoară căutări pentru a stabili dacă minora se află în interiorul imobilului afectat de flăcări. Totodată, autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul, cauza producerii lui fiind necunoscute.

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