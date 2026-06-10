Eugen Tomac, despre varianta alegerilor anticipate: ”Cred că este un lucru greşit”

Sursă: Realitatea.Net

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat miercuri seară că nu este momentul potrivit pentru a se ajunge la alegeri anticipate, având în vedere contextul economic național și mondial, precum și crizele cu care se confruntă țara noastră.

"Eu cred că contextul în care ne aflăm în clipa de faţă ne obligă să fim raţionali şi responsabili faţă de cetăţenii români şi faţă de această ţară. Economia noastră nu trece prin cele mai fericite momente, lumea nu trece prin cele mai liniştite clipe şi eu cred că a ne apuca acum să organizăm alegeri, să risipim sute de milioane de euro pentru ca partidele să-şi demonstreze abilităţile politice, cred că este un lucru greşit", a spus Eugen Tomac, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Premierul desemnat a subliniat că "ţara noastră are nevoie de o perioadă în care să reuşim să depăşim starea de blocaj în care ne aflăm, să muncim mai mult cu seriozitate pentru a diminua din decalajele care există între noi şi alte state europene".

Totodată, el a făcut referire la situaţia economică a ţării, la aşteptările pe care le au românii, dar şi la contextul internaţional, care impune mai multă responsabilitate.