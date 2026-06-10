Kelemen Hunor: „Nu putem doborî nicio dronă, deși intră peste noi”

Sursă: Realitatea.Net

6, Kelemen Hunor a atras atenția asupra neputinței militare în fața provocărilor de la graniță. Totodată, liderul politic a oferit detalii din interior despre modul în care deciziile strategice sunt luate de un „stat paralel” invizibil, ocolind Guvernul.

„Lituanienii le doboară, la noi dronele intră peste noi”

Președintele UDMR a criticat dur lipsa de reacție și carențele tehnice sau legislative ale sistemului defensiv românesc, în condițiile în care alte state aliate din flancul estic acționează mult mai hotărât în momente de criză.

„Putem să fim noi extrem de deștepți, dar adevărul este că nu putem doborî nicio dronă, deși dronele intră peste noi în spațiul aerian. Lituanienii, de exemplu, au doborât chiar ieri o dronă care le-a încălcat spațiul aerian”, a subliniat Kelemen Hunor.

Conducerea militarizată și amintirile din Guvern: „Victor, unde s-a decis?”

Principala vulnerabilitate a democrației interne rămâne, în opinia sa, reforma neterminată a serviciilor de informații și controlul civil aproape inexistent asupra acestora.

Moștenirea Securității: „Controlul parlamentar asupra serviciilor lasă de dorit. Când nu ai un director civil, acest control este și mai slăbuț. (...) Discuția începe încă din anii '90, deoarece serviciile au fost construite pe structura fostei Securități.”

Afacerile structurilor: „Când s-a votat, acum mulți ani, legea prin care acestea pot deține firme pe piața românească, s-a creat o mare problemă. Militarizarea serviciilor secrete este o anomalie; am ajuns în anul 2026 să avem în continuare serviciile secrete militarizate.”

Pentru a exemplifica cum funcționează presiunea din umbră, Kelemen Hunor a relatat momentul culise din 2014 care a dus la demisia sa din Guvernul Ponta, după ce Executivul a sabotat la Bruxelles o inițiativă cetățenească sprijinită de UDMR.

„Eu am aflat ulterior, după ce Victor Ponta semnase deja documentul, și acesta a fost motivul pentru care am plecat din executiv. L-am întrebat atunci pe Ponta: «De ce nu m-ai anunțat? Cine a decis asta?». Mi-a răspuns: «Statul român». I-am zis: «Păi, eu sunt vicepremier, ar fi fost corect să discuți și cu mine». El a replicat: «Păi nu, că așa s-a decis». Deci a fost un moment când mi s-a spus sec că «s-a decis». L-am întrebat: «Victor, unde s-a decis?».”

Despre zvonurile privind Delia Velculescu la conducerea structurilor

Chestionat în legătură cu zvonurile politice care o dau pe Delia Velculescu ca favorită a „sistemului” pentru o funcție cheie, în detrimentul unor tehnocrați precum Radu Burnete, liderul UDMR a recunoscut că deciziile profunde rămân de nepătruns.

„Pe Delia Velculescu nu o cunosc, iar pe Radu Burnete îl cunosc destul de superficial. Totuși, Radu este un om cu care poți discuta extrem de argumentat și rațional; pe zona lui de expertiză stă foarte bine (...). Dacă pe Delia o dorește «statul român»? Nu știu ce își dorește «statul român». Din când în când mai apare câte un fum de acest gen și stai să te uiți, încercând să înțelegi ce înseamnă. Trebuie să citești printre rânduri. Eu nu am acces la informații clasificate, dar încerc să mă ghidez după logică, după instinct, pentru a-mi da seama ce se întâmplă cu adevărat”, a conchis Kelemen Hunor.