Doliu în televiziunea americană. O jurnalistă cunoscută a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul de colon

Sursă: Realitatea.Net

Lumea presei și a televiziunii din Statele Unite este în doliu după dispariția jurnalistei Liz Bonis, una dintre cele mai apreciate voci din domeniul sănătății. Prezentatoarea TV s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul de colon, afecțiune despre care foarte puțini oameni din afara cercului apropiat știau.

Moartea sa a provocat un val de emoție în rândul colegilor, telespectatorilor și specialiștilor din domeniul medical, mai ales că jurnalista a ales să își păstreze suferința departe de lumina reflectoarelor.

Liz Bonis a continuat să lucreze în ciuda bolii

Potrivit informațiilor confirmate de postul american WKRC-TV Local 12 din Cincinnati, unde și-a desfășurat activitatea timp de peste două decenii, Liz Bonis a murit acasă, înconjurată de membrii familiei.

Jurnalista fusese diagnosticată cu cancer de colon în primăvara anului 2023. De atunci, a urmat numeroase tratamente și proceduri medicale complexe, însă a ales să își continue activitatea profesională aproape fără întrerupere.

Colegii săi spun că, în ciuda problemelor de sănătate, Liz Bonis a rămas dedicată meseriei și a continuat să realizeze materiale jurnalistice și reportaje despre sănătate, domeniul care a consacrat-o în televiziunea americană.

Cinci operații și tratamente experimentale

În lupta împotriva bolii, prezentatoarea TV a trecut prin cinci intervenții chirurgicale și a participat la mai multe programe de cercetare medicală.

Surse apropiate au dezvăluit că jurnalista s-a implicat în șase studii clinice care testau tratamente oncologice inovatoare, sperând atât la o ameliorare a stării sale de sănătate, cât și la contribuția pe care o putea aduce progresului medical.

De-a lungul carierei, Liz Bonis a promovat constant importanța prevenției, a diagnosticării timpurii și a accesului pacienților la terapii moderne, fiind una dintre cele mai respectate jurnaliste specializate în sănătate din Statele Unite.

A ales să își țină suferința departe de ochii publicului

Cei care au cunoscut-o spun că Liz Bonis nu a dorit ca boala să devină subiect public și a preferat să își păstreze viața personală într-un cadru discret.

Mulți dintre colegii săi au aflat abia după deces despre gravitatea afecțiunii cu care se confrunta. Potrivit acestora, jurnalista și-a concentrat energia asupra activității profesionale și a continuat să informeze publicul despre cele mai noi descoperiri și tratamente din domeniul medical.

Chiar și în ultimele zile de viață, aceasta lucra la materiale dedicate sănătății și cercetării medicale pentru rețeaua Sinclair Broadcast Group, unul dintre cele mai mari grupuri media locale din Statele Unite.

Mesaje de omagiu după dispariția jurnalistei

Vestea morții sale a generat numeroase mesaje de condoleanțe din partea colegilor, medicilor și telespectatorilor care au urmărit-o de-a lungul anilor.

Mulți au descris-o drept un profesionist desăvârșit, un jurnalist pasionat și un om care și-a dedicat întreaga carieră informării publicului despre sănătate și prevenție.

Dispariția lui Liz Bonis lasă un gol important în presa americană, iar moștenirea sa profesională rămâne una semnificativă pentru generațiile de jurnaliști și specialiști din domeniul sănătății.