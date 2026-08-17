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Moscova anulează un festivalul militar important din Piața Roșie. Decizia vine cu doar patru zile înainte de eveniment

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 13:50
Actualizat17 aug. 2026, 13:52
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Festivalul Internațional de Muzică Militară Spasskaya Tower, unul dintre evenimentele organizate pe Piața Roșie din Moscova, nu va mai avea loc în august 2026, așa cum fusese programat. Organizatorii au anunțat anularea cu doar patru zile înainte de începerea manifestării, precizând că evenimentul a fost amânat pentru anul viitor din motive care nu țin de ei.

Festivalul urma să se desfășoare în perioada 21-30 august. Potrivit anunțului publicat pe canalul de Telegram al evenimentului, ediția din 2026 a fost mutată pentru 2027, iar noile date vor fi comunicate separat.

Festivalul a mai fost anulat o singură dată

Decizia este neobișnuită pentru unul dintre cele mai cunoscute evenimente militare și muzicale organizate în capitala Rusiei. Festivalul Spasskaya Tower a fost anulat o singură dată până acum, în 2020, când pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea evenimentului, scrie Meduza.

Prima ediție a avut loc în 2006, pe Dealul Poklonnaya din Moscova. Începând din 2007, festivalul s-a desfășurat pe Piața Roșie.

Evenimentul a purtat inițial denumirea „Kremlin Zorya”, înainte să fie redenumit „Spasskaya Tower” în 2009.

Orchestre militare și gărzi de onoare participau la eveniment

Festivalul reunește în mod tradițional orchestre militare și unități de gardă de onoare care reprezintă șefii de stat ai Rusiei și ai altor țări.

Manifestarea combină spectacolele muzicale ale formațiilor militare cu parade și momente susținute de unități ceremoniale. Desfășurarea pe Piața Roșie a transformat evenimentul într-unul dintre spectacolele militare importante organizate anual la Moscova.

Pentru ediția din acest an, organizatorii stabiliseră perioada 21-30 august, însă programul nu va mai avea loc în forma anunțată.

Organizatorii nu au precizat cauza anulării

Nu au fost oferite alte explicații privind motivele concrete ale deciziei. Organizatorii au transmis că datele pentru ediția din 2027 vor fi anunțate separat.

Anularea vine într-un an în care un alt eveniment important programat pe Piața Roșie a fost deja întrerupt. Concertul dedicat Zilei Rusiei, care trebuia să aibă loc în iunie 2026, a fost anulat, aceasta fiind prima întrerupere de acest fel în ultimii 23 de ani.

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