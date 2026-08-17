Moscova anulează un festivalul militar important din Piața Roșie. Decizia vine cu doar patru zile înainte de eveniment

Publicat 17 aug. 2026, 13:50 Actualizat 17 aug. 2026, 13:52 Sursă meduza.io

Festivalul Internațional de Muzică Militară Spasskaya Tower, unul dintre evenimentele organizate pe Piața Roșie din Moscova, nu va mai avea loc în august 2026, așa cum fusese programat. Organizatorii au anunțat anularea cu doar patru zile înainte de începerea manifestării, precizând că evenimentul a fost amânat pentru anul viitor din motive care nu țin de ei.

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