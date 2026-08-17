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Extern· 2 min citire
Ebola face ravagii în Congo: o persoană moare la fiecare 30 de minute! Peste 2.300 de decese
Ebola
Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a devenit cea mai mortală înregistrată vreodată în țară, după ce bilanțul a depășit 2.300 de decese, la doar trei luni de la declararea oficială a focarului. Autoritățile congoleze au raportat 2.325 de morți din 4.945 de cazuri confirmate, relatează AFP.
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