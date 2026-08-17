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Ebola face ravagii în Congo: o persoană moare la fiecare 30 de minute! Peste 2.300 de decese

Ebola

Ebola

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 14:16

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a devenit cea mai mortală înregistrată vreodată în țară, după ce bilanțul a depășit 2.300 de decese, la doar trei luni de la declararea oficială a focarului. Autoritățile congoleze au raportat 2.325 de morți din 4.945 de cazuri confirmate, relatează AFP.

Peste 2.300 de decese în doar trei luni

Republica Democratică Congo a declarat pe 15 mai cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istoria țării, în regiuni din nordul și estul teritoriului. Focarul s-a extins deja în șase provincii, pe fondul infrastructurii sanitare deficitare și al dificultăților de monitorizare a deplasărilor populației.

Actuala epidemie a depășit bilanțul focarului din perioada 2016-2020, considerat până acum cel mai grav din istoria RDC. Atunci, 2.299 de persoane au murit din 3.381 de cazuri confirmate, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Virusul s-a extins în șase provincii

Epidemia a pornit din provincia Ituri, în nord-estul țării, și s-a extins ulterior în Nord-Kivu și Sud-Kivu, în est, precum și în Tshopo, Haut-Uélé și Bas-Uélé.

Potrivit oficialilor ONU, actualul focar se remarcă prin viteza cu care se răspândește. Șeful Afacerilor Umanitare ale ONU a avertizat că epidemia „este cea mai rapidă înregistrată vreodată” și că „omoară o persoană la fiecare 30 de minute”.

Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate și poate provoca o febră hemoragică severă.

Niciun vaccin și niciun tratament specific pentru tulpina actuală

Actuala epidemie este provocată de varianta Bundibugyo, pentru care nu există în prezent un vaccin sau un tratament specific autorizat. Mai multe vaccinuri sunt însă testate împotriva acestei tulpini.

OMS și-a exprimat recent speranța că tendința de creștere a epidemiei ar putea fi inversată în următoarele trei luni.

În ultimii 50 de ani, Ebola a provocat peste 15.000 de decese în Africa, epidemia actuală din RDC devenind acum cea mai mortală din istoria țării.

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