Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Șase persoane ucise într-un atac ucrainean cu rachetă în regiunea rusă Belgorod

Belgorod/ Profimedia

Belgorod/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS

Șase civili au fost uciși și alți patru au fost răniți, inclusiv un copil, într-un atac ucrainean cu rachetă asupra regiunii ruse Belgorod, în apropierea frontierei cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile locale ruse, citate de AFP.

Atacul a vizat localitatea Koloskovo, situată la aproximativ 15 kilometri de frontiera cu Ucraina, potrivit guvernatorului regiunii Belgorod, Aleksandr Șuvaiev.

„Șase civili au fost uciși, iar alți patru au fost răniți, inclusiv un copil”, a transmis guvernatorul pe platforma de mesagerie Max.

Atacul are loc pe fondul intensificării, în ultimele luni, a loviturilor efectuate de Rusia și Ucraina, care au provocat tot mai multe victime în rândul populației civile.

În Rusia, un val de sute de drone a provocat duminică moartea a 12 persoane, potrivit autorităților ruse. În același timp, atacurile rusești asupra Ucrainei s-au soldat cu șapte morți.

Războiul dintre Rusia și Ucraina se apropie de patru ani și jumătate de la declanșarea invaziei ruse, iar atacurile asupra zonelor din apropierea frontierei și asupra infrastructurii din cele două țări continuă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

persoane uciseatac rachetăbelgorodrazboi ucraina

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe