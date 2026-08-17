Șase persoane ucise într-un atac ucrainean cu rachetă în regiunea rusă Belgorod

Publicat 17 aug. 2026, 09:49 Sursă Realitatea PLUS

Șase civili au fost uciși și alți patru au fost răniți, inclusiv un copil, într-un atac ucrainean cu rachetă asupra regiunii ruse Belgorod, în apropierea frontierei cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile locale ruse, citate de AFP.

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