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Extern· 1 min citire
Șase persoane ucise într-un atac ucrainean cu rachetă în regiunea rusă Belgorod
Belgorod/ Profimedia
Publicat17 aug. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS
Șase civili au fost uciși și alți patru au fost răniți, inclusiv un copil, într-un atac ucrainean cu rachetă asupra regiunii ruse Belgorod, în apropierea frontierei cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile locale ruse, citate de AFP.
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