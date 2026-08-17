Putin își împinge dronele spre NATO: Rusia ar fi pregătit 10 baze secrete, iar Varșovia intră în raza noilor arme

Rusia ar fi amenajat 10 baze secrete de unde poate lansa unele dintre cele mai puternice drone kamikaze ale Moscovei, potrivit unei investigații The Telegraph. Bazele sunt dotate cu zeci de rampe construite recent și sunt amplasate de-a lungul granițelor Rusiei cu Belarus și Ucraina. Unele dintre ele sunt deja folosite pentru atacurile masive asupra Ucrainei. Noile drone cu rază lungă ar putea lovi însă și ținte aflate în interiorul NATO, inclusiv capitala Poloniei.
59 de rampe noi de lansare, descoperite lângă graniță
Pe baza unor documente scurse și a imaginilor din satelit, The Telegraph a identificat cel puțin 59 de șine noi pentru lansarea dronelor. Acestea sunt piste mecanice care ghidează aparatele cu aripi fixe în momentul decolării. Unele baze au fost amenajate pe foste aerodromuri militare și aeroporturi civile, iar altele au fost construite în zone rurale. Aproximativ 20 dintre noile șine sunt mai lungi și ar putea fi folosite pentru cele mai recente drone rusești de atac.
Șapte dintre cele 10 baze identificate au fost deja folosite în timpul unor bombardamente recente asupra Kievului. Amplasarea lor aproape de graniță ajută Moscova să lanseze atacuri aeriene puternice și să pună o presiune uriașă pe apărarea antiaeriană ucraineană. În același timp, bazele apropie noile arme ale lui Vladimir Putin de teritoriul NATO. Analiștii avertizează că tehnologia ar putea fi întoarsă împotriva Europei dacă Rusia și NATO ar ajunge la un conflict direct.
Varșovia, în raza noilor drone ale Rusiei
Moscova își modernizează rapid propria versiune a dronei iraniene Shahed. Noile aparate au propulsie cu reacție și pot atinge ținte aflate la aproape 620 de mile distanță. Lansate de la unele dintre bazele descoperite, acestea ar putea ajunge până la Varșovia. Nu există în acest moment indicii că Rusia pregătește un asemenea atac, însă liderii NATO iau în calcul pericolul unui conflict viitor.
Oficiali europeni și americani din serviciile de informații cred că Rusia analizează mai multe scenarii provocatoare pe teritoriul Poloniei. Printre acestea s-ar afla o acțiune armată, atacuri cu rachete sau drone asupra infrastructurii critice și operațiuni sub steag fals care să fie puse pe seama Ucrainei. Un oficial NATO a declarat că Alianța este pregătită să apere „fiecare centimetru al teritoriului aliat”. Acesta a transmis că NATO își întărește capacitatea de a descuraja și de a opri inclusiv atacurile cu drone.
Kremlinul susține că până și modelele mai vechi și mai lente ar putea ajunge la țărmurile Marii Britanii. O tentativă de atac de la bazele identificate ar avea însă șanse mari să fie interceptată înainte să lovească teritoriul britanic. Mult mai periculoase sunt variantele Geran-4 și Geran-5, care pot zbura suficient de repede pentru a evita unele sisteme de apărare antiaeriană. Potrivit unor documente ucrainene apărute online, aceste drone pot transporta o încărcătură de 90 de kilograme.
Serviciul ucrainean de informații militare, GUR, avertizează că Rusia merge și mai departe. Moscova ar înarma dronele Geran cu rachete aer-aer pentru a lovi avioanele care apără Kievul. În acest fel, dronele nu ar mai fi folosite doar pentru atacarea țintelor de la sol. Ele ar putea deveni și o amenințare directă pentru aeronavele trimise să le intercepteze.
O singură bază poate depozita peste 1.000 de drone
Imaginile din satelit arată o creștere puternică a prezenței dronelor rusești de ultimă generație. Una dintre baze are suficient spațiu pentru a depozita simultan peste 1.000 de aparate. În mai multe locații sunt construite deja rampe suplimentare de lansare. Totul arată că Moscova vrea să poată trimite în aer un număr mult mai mare de drone într-un timp foarte scurt.
Bazele sunt aprovizionate de mai multe fabrici de muniții din Rusia. Printre principalii furnizori se află zona economică specială Alabuga, un uriaș complex de producție a dronelor. Fabrica ar produce aproximativ 6.000 de aparate în fiecare an. Potrivit lui Mike Monnik, fondatorul companiei DroneSec, Kremlinul și-a extins puternic rețeaua pentru a ataca Ucraina și pentru a ține statele NATO sub amenințare.
Monnik spune că noile baze îi permit Rusiei să lanseze mai multe drone și să folosească modele tot mai greu de interceptat. Un oficial NATO a recunoscut că aceste aparate au schimbat fundamental războiul modern și au devenit decisive pe câmpul de luptă. Alianța își extinde acum capacitatea de a produce, folosi și neutraliza drone în număr mare. În același timp, oficialii occidentali cred că Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă de iarnă în Ucraina, însoțită de atacuri asupra pozițiilor militare și infrastructurii civile.