Putin își împinge dronele spre NATO: Rusia ar fi pregătit 10 baze secrete, iar Varșovia intră în raza noilor arme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 09:33

Rusia ar fi amenajat 10 baze secrete de unde poate lansa unele dintre cele mai puternice drone kamikaze ale Moscovei, potrivit unei investigații The Telegraph. Bazele sunt dotate cu zeci de rampe construite recent și sunt amplasate de-a lungul granițelor Rusiei cu Belarus și Ucraina. Unele dintre ele sunt deja folosite pentru atacurile masive asupra Ucrainei. Noile drone cu rază lungă ar putea lovi însă și ținte aflate în interiorul NATO, inclusiv capitala Poloniei.

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