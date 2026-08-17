Se naște un mic „NATO” în Orientul Mijlociu. Erdogan anunță o nouă alianța militară: 3 state promit să sară în ajutorul celui atacat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 09:26

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că acordul de apărare încheiat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan introduce un mecanism prin care cele trei state pot acționa împreună în cazul în care una dintre ele este atacată sau se confruntă cu o amenințare.

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