Se naște un mic „NATO” în Orientul Mijlociu. Erdogan anunță o nouă alianța militară: 3 state promit să sară în ajutorul celui atacat

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că acordul de apărare încheiat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan introduce un mecanism prin care cele trei state pot acționa împreună în cazul în care una dintre ele este atacată sau se confruntă cu o amenințare.
Liderul de la Ankara a făcut o comparație directă între noul acord și principiul apărării colective prevăzut de Articolul 5 al NATO. Erdogan a explicat că prevederile documentului semnat de cele trei țări stabilesc un concept similar de apărare reciprocă, prin care un atac sau o amenințare îndreptată împotriva unuia dintre state poate determina o reacție comună.
Erdoğan compară acordul cu Articolul 5 al NATO
Președintele turc a subliniat că mecanismul convenit de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan are elemente asemănătoare principiului de apărare colectivă aplicat în cadrul NATO.
„Așa cum se știe, ceea ce prevede Articolul 5 al NATO se aplică într-un mod similar conceptului de apărare reciprocă stabilit aici”, a declarat Erdoğan.
Prin această formulare, liderul turc a explicat modul în care Ankara vede noul acord de apărare și modul în care cele trei state ar urma să reacționeze în eventualitatea unei situații care amenință securitatea unuia dintre parteneri.
Cele trei state ar putea acționa împreună
Erdogan a precizat că înțelegerea dintre cele trei țări presupune posibilitatea unei reacții comune atunci când una dintre ele este vizată de un atac sau de o amenințare.
„Poate fi împotriva Turciei, împotriva Regatului Arabiei Saudite sau împotriva Pakistanului”, a mai spus Erdogan.
Declarația președintelui turc indică faptul că mecanismul de cooperare nu este limitat la situația în care una dintre țări ar fi atacată într-un anumit context, ci se referă la securitatea fiecăruia dintre cei trei parteneri. În cazul unei amenințări la adresa Turciei, Arabiei Saudite sau Pakistanului, statele participante ar putea acționa împreună.
Un nou mecanism de cooperare militară
Acordul semnat de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan creează un cadru de cooperare militară și de apărare reciprocă între cele trei state.
Prin noua înțelegere, cele trei țări stabilesc un mecanism comun care le permite să coopereze în cazul unor amenințări sau atacuri care vizează una dintre ele. Recep Tayyip Erdogan a asociat acest principiu cu cel prevăzut de Articolul 5 al NATO, invocând astfel ideea unei reacții comune în fața unei amenințări la adresa unuia dintre parteneri.