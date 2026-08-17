Cinci adolescenți au murit într-un accident cumplit în Irlanda. Mașina lor circula pe contrasens pe autostradă

Cinci adolescenți au murit într-un accident produs pe autostrada M9 din comitatul Kildare, Irlanda. Mașina în care se aflau circula pe contrasens și s-a lovit frontal de un alt autoturism. Patru membri ai unei familii aflați în cea de-a doua mașină au fost grav răniți. Toate cele cinci victime din primul autoturism au murit în urma impactului.
Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 03.00, între ieșirile 3 și 4 ale autostrăzii M9, în apropierea localității Moone. Mașina adolescenților se deplasa spre sud, dar circula pe benzile destinate traficului către nord. La un moment dat, aceasta a intrat în coliziune frontală cu autoturismul familiei. Cele două vehicule au fost distruse în urma impactului puternic.
O familie care mergea în vacanță a fost grav rănită
În cel de-al doilea autoturism se aflau trei femei și un băiat. Două dintre femei au aproximativ 30 de ani, iar cea de-a treia are în jur de 20 de ani. Toți cei patru au fost transportați la spital cu răni grave. Familia s-ar fi îndreptat către aeroport pentru a pleca în vacanță.
Comisarul Justin Kelly a spus că membrii familiei „călătoreau nevinovați” în momentul în care au fost loviți. El a descris accidentul drept un „incident îngrozitor” și a condamnat condusul periculos și iresponsabil. Kelly a atras atenția că unele asemenea gesturi sunt făcute pentru a obține aprecieri pe rețelele sociale, fără ca șoferii să se gândească la urmări. Comisarul nu a afirmat însă că acesta a fost motivul pentru care mașina adolescenților circula pe contrasens.
Două anchete au fost deschise
Poliția irlandeză a precizat că mașina nu era urmărită de un echipaj înaintea accidentului. Ombudsmanul Poliției din Republica Irlanda a deschis separat o anchetă. Criminaliștii au finalizat cercetarea la locul coliziunii, iar corpurile celor cinci victime urmează să fie examinate post-mortem. Anchetatorii încearcă acum să stabilească de ce autoturismul a ajuns pe sensul greșit al autostrăzii.
Autoritățile le cer martorilor și șoferilor care au circulat pe acel tronson să ofere orice informație care ar putea ajuta ancheta. Un conducător auto care a ajuns la locul accidentului ar fi fost cel care a dat alarma. Serviciile de urgență au sosit la fața locului aproape imediat, însă cei cinci adolescenți nu au mai putut fi salvați. În ultimele săptămâni, alte două incidente asemănătoare au fost semnalate pe autostrada M50 din Dublin.