Cinci adolescenți au murit într-un accident cumplit în Irlanda. Mașina lor circula pe contrasens pe autostradă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:51

Cinci adolescenți au murit într-un accident produs pe autostrada M9 din comitatul Kildare, Irlanda. Mașina în care se aflau circula pe contrasens și s-a lovit frontal de un alt autoturism. Patru membri ai unei familii aflați în cea de-a doua mașină au fost grav răniți. Toate cele cinci victime din primul autoturism au murit în urma impactului.

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