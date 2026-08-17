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Tragedii în India: cel puțin 14 morți după o busculadă la un templu și un incendiu într-un hotel cu pelerini

Templu în India

Templu în India

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:32

Paisprezece persoane au murit luni în două incidente petrecute în timpul sărbătorilor dedicate zeului Shiva. Șapte oameni și-au pierdut viața într-o busculadă izbucnită lângă un templu din statul Bihar. Alte șapte persoane au murit într-un incendiu care a cuprins un hotel pentru pelerini din Bengalul de Vest. Zeci de răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Un cablu electric rupt ar fi declanșat panica

Mii de credincioși se adunaseră la templul Ashok Dham pentru a se ruga în a treia zi de luni din luna Shravan, una dintre cele mai importante perioade ale calendarului hindus. În jurul orei 06.30, un cablu electric s-ar fi rupt în apropierea templului. Oamenii s-au panicat și au încercat să părăsească zona în același timp. O parte a baricadelor a cedat sub presiunea mulțimii, iar mai multe persoane au căzut unele peste altele.

Cel puțin șapte persoane au murit în busculada produsă în statul Bihar. Alte zeci de persoane au fost transportate la spital. Incidentul s-a petrecut într-o zonă plină de credincioși veniți pentru ceremoniile religioase. Panica s-ar fi răspândit rapid după ruperea cablului și prăbușirea baricadelor.

Șapte morți într-un hotel cuprins de flăcări

Cu aproximativ două ore înainte, un incendiu izbucnise într-un hotel din orașul Tarapith, în statul Bengalul de Vest. Focul a pornit în jurul orei 04.30, la parterul clădirii cu patru etaje. Majoritatea oaspeților dormeau în momentul în care flăcările au început să se răspândească. Șapte persoane au murit, iar mai mulți răniți au fost duși la spital.

Unii dintre supraviețuitori au suferit arsuri, iar alții au fost afectați de fumul inhalat. Conducerea hotelului crede că incendiul ar fi pornit din apropierea recepției. O componentă electrică a sistemului de alimentare cu energie ar fi luat foc. Persoanele cazate în hotel erau pelerini veniți să viziteze templele din Tarapith și să se roage zeului Shiva.

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