Tragedii în India: cel puțin 14 morți după o busculadă la un templu și un incendiu într-un hotel cu pelerini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:32

Paisprezece persoane au murit luni în două incidente petrecute în timpul sărbătorilor dedicate zeului Shiva. Șapte oameni și-au pierdut viața într-o busculadă izbucnită lângă un templu din statul Bihar. Alte șapte persoane au murit într-un incendiu care a cuprins un hotel pentru pelerini din Bengalul de Vest. Zeci de răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

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