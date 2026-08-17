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Extern· 2 min citire
Tragedii în India: cel puțin 14 morți după o busculadă la un templu și un incendiu într-un hotel cu pelerini
Templu în India
Paisprezece persoane au murit luni în două incidente petrecute în timpul sărbătorilor dedicate zeului Shiva. Șapte oameni și-au pierdut viața într-o busculadă izbucnită lângă un templu din statul Bihar. Alte șapte persoane au murit într-un incendiu care a cuprins un hotel pentru pelerini din Bengalul de Vest. Zeci de răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
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