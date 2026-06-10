Descoperire arheologică misterioasă: 78 de schelete fără cap, vechi de 7.000 de ani, găsite într-un șanț

Sursă: Realitatea.Net

O descoperire impresionantă făcută de arheologi în Slovacia ridică noi întrebări despre practicile și ritualurile comunităților preistorice din Europa. Zeci de schelete umane fără cap, vechi de aproximativ 7.000 de ani, au fost găsite într-un șanț aflat în apropierea unei vechi așezări neolitice, iar cercetătorii încearcă acum să descifreze semnificația acestui sit neobișnuit.

Rămășițele au fost descoperite în orașul Vráble, în cadrul unui proiect internațional de cercetare desfășurat de specialiști ai Universității din Kiel, Germania, și ai Academiei Slovace de Științe.

78 de schelete descoperite într-un singur șanț

Arheologii au identificat nu mai puțin de 78 de schelete umane depuse într-un șanț care înconjura una dintre cele mai importante zone ale așezării preistorice.

Ceea ce a atras imediat atenția cercetătorilor a fost faptul că aproape toate scheletele au fost găsite fără craniu. Excepția o reprezintă doar scheletul unui copil, descoperit cu capul intact.

Rămășițele erau așezate aparent haotic, unele peste altele sau alăturate, într-o configurație care la prima vedere ar putea sugera un episod violent sau un masacru.

Cercetătorii exclud ipoteza unui masacru

În urma analizelor efectuate până în prezent, specialiștii susțin că scheletele nu par să fie rezultatul unei execuții colective sau al unui conflict.

Potrivit concluziilor preliminare, persoanele respective ar fi fost îngropate intenționat în această manieră, ca parte a unor practici funerare sau ritualuri sociale specifice perioadei neolitice.

Autorii studiului consideră că manipularea corpurilor după moarte a avut un rol important în cultura comunităților care au trăit în regiune între aproximativ 5250 și 4950 înainte de Hristos.

Ce s-a întâmplat cu craniile?

Una dintre cele mai mari enigme ale descoperirii este dispariția capetelor.

Specialiștii nu au găsit până în prezent dovezi care să indice locul în care au ajuns craniile persoanelor îngropate în șanț. Totuși, o ipoteză luată în calcul este aceea că acestea ar fi fost păstrate separat și utilizate în cadrul unor ritualuri sau ceremonii desfășurate de comunitatea respectivă.

Analizele efectuate asupra oaselor sugerează că trupurile au fost depuse în șanț la scurt timp după deces, ceea ce indică o acțiune planificată și nu un eveniment întâmplător.

O fereastră către viața comunităților neolitice

Situl arheologic din Vráble este considerat unul dintre cele mai importante din Europa Centrală pentru studiul începuturilor agriculturii și al dezvoltării comunităților sedentare.

Cercetările începute în urmă cu mai bine de un deceniu au scos la iveală urmele unei așezări extinse, unde ar fi existat aproximativ 300 de locuințe grupate în mai multe cartiere distincte.

Descoperirile oferă informații valoroase despre modul de organizare socială, obiceiurile și credințele oamenilor care au trăit în această regiune în urmă cu șapte milenii.

Noi răspunsuri despre trecutul Europei

Rezultatele cercetării au fost publicate într-un studiu științific recent, iar experții consideră că analiza sitului ar putea schimba modul în care sunt interpretate practicile funerare din perioada neolitică.

Deși misterul scheletelor fără cap nu a fost încă rezolvat complet, descoperirea reprezintă una dintre cele mai spectaculoase și intrigante descoperiri arheologice realizate în ultimii ani în Europa.

Cercetările continuă, iar oamenii de știință speră că viitoarele analize vor aduce explicații suplimentare privind identitatea persoanelor îngropate și rolul pe care acest loc l-a avut în viața comunității preistorice din Vráble.