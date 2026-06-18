„Dacă Ucraina arde, la fel va arde și Moscova” - Zelenski confirmă al doilea atac asupra rafinăriei de petrol din Moscova într-o săptămână

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 14:31

Forțele ucrainene au atacat, în noaptea de 18 iunie, rafinăria de petrol din Moscova, aflată în districtul Kapotnia. Este al doilea atac asupra acestei instalații într-o singură săptămână, iar informația a fost confirmată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe X.

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