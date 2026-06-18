„Dacă Ucraina arde, la fel va arde și Moscova” - Zelenski confirmă al doilea atac asupra rafinăriei de petrol din Moscova într-o săptămână
Volodimir Zelensky
Forțele ucrainene au atacat, în noaptea de 18 iunie, rafinăria de petrol din Moscova, aflată în districtul Kapotnia. Este al doilea atac asupra acestei instalații într-o singură săptămână, iar informația a fost confirmată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe X.
„Acesta este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre și un alt rezultat important al muncii războinicilor noștri împotriva instalațiilor care susțin mașina de război a Rusiei”, a declarat Zelenski , adăugând că „este timpul să punem capăt acestui război”.
Potrivit autorităților ruse, cel puțin 17 persoane, printre care și doi copii, ar fi fost rănite în regiunea Moscova în urma atacului. Ministerul rus al Apărării a susținut că apărarea antiaeriană a doborât peste noapte 194 de drone ucrainene care vizau Moscova și 555 de drone la nivel național.
Zboruri anulate și întârzieri după atacul cu drone
Atacul a provocat probleme importante și în transportul aerian. Compania de stat Aeroflot și filiala sa Rossiya au anulat peste 170 de zboruri spre și dinspre Moscova. Alte peste 110 zboruri au avut întârzieri, potrivit informațiilor transmise de companie. Perturbările au apărut în contextul atacului masiv cu drone și al măsurilor de securitate luate în zona capitalei ruse.
Într-o declarație făcută pe 18 iunie, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina va continua să răspundă atacurilor rusești, dacă președintele rus Vladimir Putin nu acceptă să pună capăt războiului.
„Dacă Putin nu vrea să pună capăt acestui război, nu vom sta liniștiți. Vom răspunde, iar răspunsul trebuie să fie ferm. Dacă Ucraina arde, la fel va arde și Moscova”, a spus el, descriind recentul atac ca un răspuns la atacul Rusiei asupra Lavrei Pechersk de la Kiev din 15 iunie.
Președintele ucrainean a cerut și creșterea presiunii asupra Rusiei. El a spus că sancțiunile ar trebui să vizeze sectorul energetic, flota din umbră, veniturile din petrol și gaze, sistemul bancar, producția de arme și industria de apărare.
„Trebuie să facem Rusia să simtă că nu are rost să continue acest război. Cel mai important, poporul rus ar trebui să înceapă să simtă că un singur om, Putin, poartă acest război, în timp ce oamenii obișnuiți plătesc prețul”, a spus Zelenski.
Liderul de la Kiev a adăugat că presiunea asupra Kremlinului trebuie să vină „din toate părțile”.
„Ucrainenii, europenii și americanii trebuie să pună presiune pe Putin. Și rușii trebuie să se trezească și să pună presiune pe liderul lor”, a declarat președintele.
Andrii Sybiha: rușii ar trebui să-l întrebe pe Putin ce se întâmplă
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a reacționat și el după atacul asupra Moscovei. Într-un mesaj publicat pe X, acesta s-a adresat rușilor care se întreabă „Ce se întâmplă?”.
„Pot răspunde. Țara dumneavoastră a început un război de agresiune împotriva noastră. Ani de zile, ne-a ucis poporul. Acum, că știți ce se întâmplă, întrebați-l pe Putin când intenționează să-l pună capăt”, a scris Sybiha.
După atac, pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri publicate de locuitori. Imaginile arătau incendii și explozii în mai multe zone ale orașului, inclusiv la rafinăria din districtul Kapotnia. Canalul de monitorizare Telegram Exilenova-Plus a publicat imagini primite de la localnici. Acestea arătau incendii la rafinăria de petrol, etajele superioare ale unei clădiri înalte cuprinse de flăcări și fum ridicându-se deasupra capitalei ruse. Potrivit imaginilor, loviturile ar fi afectat mai multe zone ale Rafinăriei de petrol din Moscova. Canalul independent rus de monitorizare Astra a analizat imaginile video și a transmis că cel puțin cinci incendii au izbucnit la instalație.
Autoritățile ruse au raportat pagube în Moscova și în suburbii
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat „daune minore” la o clădire din centrul comercial Sadovod, aflat în partea de sud-est a orașului. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a declarat că au fost avariate și clădiri rezidențiale din suburbiile Moscovei. În districtul Jukovsky, o clădire de apartamente cu mai multe etaje a fost avariată, iar locuitorii au fost evacuați, potrivit lui Vorobiev. Resturile unei drone ar fi avariat și o sală de fitness, un centru comercial și un sit industrial din Lyubertsy.
De asemenea, au fost raportate incendii și pagube la cabane din Cehov și Pavlovsky Posad. The Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica aceste informații la momentul publicării. Atacul din 18 iunie a avut loc la două zile după ce Ucraina a lovit aceeași rafinărie de petrol din Moscova cu drone cu rază lungă de acțiune. Atacul din 16 iunie a fost descris de Volodimir Zelenski drept „un răspuns just la atacurile rusești”. Rafinăria este una dintre cele mai mari din Rusia. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, aceasta asigură aproximativ 40% din piața de combustibili din Moscova și cea mai mare parte a benzinei din regiune.
Instalația furnizează și combustibil pentru aviație tuturor celor patru aeroporturi principale din Moscova. Capacitatea sa de procesare este de peste 12 milioane de tone de țiței pe an, conform aceleiași surse. Lovitura din 16 iunie ar fi oprit operațiunile de la Rafinăria de petrol din Moscova, potrivit unor surse din industria rusă citate de Reuters. Un atac ucrainean anterior, din 17 mai, a oprit, de asemenea, producția la această instalație, Kyivindependent.com.
Un depozit de petrol din regiunea Rostov ar fi fost lovit
Un alt atac cu drone ucrainene asupra unor instalații petroliere rusești a fost raportat în regiunea Rostov, în orașul Gukovo. Locuitorii au semnalat un incendiu masiv în zonă după atac, iar imagini și filmări au fost distribuite pe rețelele de socializare. Canalul Astra a relatat, pe baza unei analize a datelor open-source, că un depozit de petrol din Gukovo ar fi fost lovit. Imaginile publicate arătau o instalație cuprinsă de flăcări după presupusul atac cu drone ucrainene din noaptea de 18 iunie 2026.
Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a susținut că atacul cu dronă a ucis o persoană și a rănit alte două. Persoanele rănite au fost transportate la spital. Sliusar a mai raportat avarii la o locomotivă și incendii la „două instalații comerciale”. El nu a menționat depozitul de petrol și nici nu a precizat ce instalații au fost atacate.
Regiunea Rostov are un rol important pentru logistica Rusiei
Orașul Gukovo se află aproape de granița cu Ucraina, la doar câțiva kilometri de regiunea ocupată Luhansk. Regiunea Rostov se află în apropierea Mării Azov și la frontiera cu Ucraina. Datorită poziției sale, regiunea are un rol logistic important pentru efortul de război al Rusiei. Este aproape de zonele de operațiuni de pe front, iar depozitele de petrol, rafinăriile și alte infrastructuri din regiune au fost vizate în mod repetat de atacuri ucrainene.
În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri la distanță asupra unor ținte militare, industriale și energetice din Rusia. Dronele ucrainene au ajuns de mai multe ori la Moscova și în alte regiuni aflate la sute de kilometri de granița cu Ucraina. Ca răspuns, Rusia și-a întărit apărarea aeriană în capitală. Autoritățile ruse au desfășurat noi sisteme de apărare aeriană Pantsir-SMD-E pe acoperișurile unor clădiri civile din Moscova. Aceste măsuri nu au împiedicat însă noi atacuri asupra orașului. Dronele ucrainene au lovit Moscova de două ori în ultima săptămână.
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