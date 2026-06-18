Germania trimite nave de deminare în Marea Roșie. Strâmtoarea Ormuz, în continuare periculoasă pentru traficul maritim

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:55

Germania a dislocat două nave militare în Marea Roșie pentru a se pregăti de o posibilă misiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, la sosirea la reuniunea miniștrilor NATO de la Bruxelles.

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