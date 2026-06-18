Germania trimite nave de deminare în Marea Roșie. Strâmtoarea Ormuz, în continuare periculoasă pentru traficul maritim

Germania a dislocat două nave militare în Marea Roșie pentru a se pregăti de o posibilă misiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, la sosirea la reuniunea miniștrilor NATO de la Bruxelles.
„Chiar în acest moment, nava noastră de deminare Fulda și nava de aprovizionare Mosel traversează Canalul Suez în direcția Mării Roșii”, a declarat Pistorius. Pe lângă cele două nave, Germania trimite în zonă drone subacvatice și scafandri specializați în dezamorsarea minelor.
Germania trimite nave de deminare în Strâmtoarea Ormuz
Decizia vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a semnat un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului care a perturbat aprovizionarea globală cu energie. Reprezentanți ai industriei maritime și ai sectorului asigurărilor au cerut urgent trimiterea unor nave specializate în deminare.
Ministrul german a precizat că nu există încă un calendar pentru o eventuală intervenție și că participarea Germaniei la o astfel de operațiune ar necesita acordul explicit al Iranului și al Omanului, depinzând totodată de evoluția negocierilor dintre Teheran și Washington.
Franța și Marea Britanie susțin înființarea unei misiuni navale multinaționale
Potrivit unor surse din domeniul transportului și securității maritime citate de Reuters, revenirea la traficul normal prin Strâmtoarea Ormuz ar putea întârzia cu câteva săptămâni chiar și după debutul operațiunilor de deminare.
Franța și Marea Britanie susțin înființarea unei misiuni navale multinaționale, iar Grecia și-a exprimat disponibilitatea de a contribui, deși nu a fost luată încă o decizie operațională la Atena.
Diplomații avertizează că Iranul se opune unei prezențe militare străine în această rută strategică și ar putea impune taxe de tranzit pentru transportul maritim. Sheila Cameron, director executiv al Lloyd's Market Association, a subliniat că minele marine „continuă să reprezinte o mare amenințare" pentru reluarea comerțului în regiune.