Penurie de carburanți în Peninsula Crimeea. Liniile de aprovizionare ruse, ținta unor noi atacuri cu drone ucrainene

Sursă: Realitatea.Net

Penurie de combustibili în benzinăriile din peninsula Crimeea, controlată de Rusia, după ce aprovizionarea a fost afectată de intensificarea atacurilor cu drone ucrainene asupra liniilor logistice ruse către peninsulă.

Un martor citat de Reuters din Sevastopol, cel mai mare oraş al peninsulei, a declarat că la majoritatea benzinăriilor locale nu mai este combustibil, aprovizionarea având dificultăţi chiar şi în a ţine pasul cu regimul de raţionalizare impus deja în ultimele săptămâni.

Un alt martor, din staţiunea Evpatoria, a declarat că în faţa singurei benzinării funcţionale de acolo se formase o coadă lungă.

Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone asupra liniilor de aprovizionare către peninsulă, pe care Rusia a anexat-o unilateral în 2014. Autorităţile locale au impus regimuri de raţionalizare a combustibilului, iar unele produse alimentare încep să se epuizeze.

Potrivit datelor compilate de Reuters, mass-media şi reţelele sociale au relatat despre penurii de combustibil în aproximativ douăsprezece regiuni din Rusia. În afară de Crimeea controlată de Rusia, doar două regiuni din Siberia au confirmat oficial penuria.

Majoritatea celorlalte regiuni au declarat că situaţia este sub control şi că unele perturbări au fost cauzate de achiziţii făcute sub imperiul panicii. Moscova a negat existenţa unor probleme cu aprovizionarea cu combustibil.

Banca de stat Sberbank a declarat că creşterea preţurilor la combustibil reprezintă un risc suplimentar de inflaţie pentru economia rusă.