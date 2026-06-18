Șeful Pentagonului îl contrazice pe șeful NATO. SUA nu mai garantează ajutor în cazul activării Articolului 5 al NATO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 13:36

Secretarul General NATO, Mark Rutte, a declarat că nu se pune problema ca Statele Unite să părăsească Alianța Atlanticului de Nord, însă, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, susține că americanii nu mai garantează furnizarea unor capacități militare esențiale în cazul activării Articolului 5 al NATO.

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