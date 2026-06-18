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Iran și SUA, primele discuții în Elveția după semnarea protocolului. Întâlnirea va avea loc vineri

Iran și SUA

Iran și SUA

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 14:11
Actualizat18 iun. 2026, 14:38

Primele discuții dintre Statele Unite și Iran sunt programate vineri în stațiunea montană Bürgenstock din Elveția. Anunțul a fost făcut joi de guvernul elvețian, după semnarea protocolului de înțelegere care stabilește un armistițiu de 60 de zile, perioadă în care Teheranul și Washingtonul vor purta negocieri, relatează Reuters.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe elvețian, în actualele condiții, planul este ca reprezentanții SUA și ai Iranului să se întâlnească vineri la Bürgenstock. La discuții vor participa și mediatorii din Pakistan și Qatar.

Negocieri pentru aplicarea acordului

Întâlnirea de vineri ar urma să fie dedicată primelor negocieri privind punerea în aplicare a acordului. Ministerul elvețian a transmis că, pentru moment, nu există alte informații despre programul exact și detaliile întâlnirii. În comunicatul actualizat, ministerul a eliminat o formulare anterioară care făcea referire la participarea „altor ţări implicate” la reuniune. Inițial, protocolul de înțelegere trebuia să fie semnat vineri, în Elveția, la Geneva. Documentul a fost însă semnat de la distanță, miercuri, de președinții SUA și Iranului.

Această schimbare a creat confuzie, iar pentru o perioadă nu a fost clar dacă întâlnirea de vineri din Elveția va mai avea loc.

Măsuri speciale de securitate la Bürgenstock

Discuțiile vor avea loc într-un hotel de lux din Bürgenstock, un munte aflat deasupra Lacului celor Patru Cantone, în centrul Elveției. Aproximativ 2.000 de soldați vor asigura securitatea zonei. De asemenea, între 18 și 20 iunie va fi instituită o zonă de interdicție aeriană deasupra muntelui Bürgenstock, pentru garantarea securității, a precizat guvernul elvețian pentru CNN.

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