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Extern· 1 min citire
Iran și SUA, primele discuții în Elveția după semnarea protocolului. Întâlnirea va avea loc vineri
Iran și SUA
Publicat18 iun. 2026, 14:11
Actualizat18 iun. 2026, 14:38
Primele discuții dintre Statele Unite și Iran sunt programate vineri în stațiunea montană Bürgenstock din Elveția. Anunțul a fost făcut joi de guvernul elvețian, după semnarea protocolului de înțelegere care stabilește un armistițiu de 60 de zile, perioadă în care Teheranul și Washingtonul vor purta negocieri, relatează Reuters.
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