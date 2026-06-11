Bulgaria interzice prin lege creșterea prețurilor: Cum vor fi controlate tarifele online

Sursă: Realitatea.Net

Parlamentul din Bulgaria a adoptat modificări radicale la Legea privind protecția consumatorilor, interzicând oficial scumpirile nejustificate. Noile reguli obligă marii comercianți cu amănuntul să își publice zilnic prețurile online, într-o tentativă fără precedent de a stopa specula și de a asigura transparența totală a tarifelor de consum.

Bulgaria introduce măsuri de o severitate fără precedent pe piața europeană pentru a stopa specula și creșterea artificială a costurilor de trai. Noua legislație modificată stabilește reguli stricte pentru comercianți, mecanisme complexe de verificare și sancțiuni financiare drastice pentru cei care încalcă normele.

Justificarea economică a scumpirilor: Mecanismul de control

Conform noilor reglementări, nicio companie nu mai poate majora prețurile bunurilor sau serviciilor fără a deține un fundament economic solid. În momentul în care inspectorii de stat identifică o scumpire, aceștia vor analiza în detaliu contextul, durata și amploarea acesteia.

Termenul de grație: Autoritățile vor impune comerciantului un termen limită strict pentru a prezenta dovezi clare care să susțină noul tarif.

Lipsa dovezilor = Infracțiune: Dacă magazinul nu poate demonstra legal necesitatea scumpirii, majorarea este clasificată automat ca fiind nejustificată.

Cum se evaluează corectitudinea? Inspectorii vor compara direct procentul de scumpire al produsului cu evoluția reală a costurilor de producție, logistică sau alți indicatori operaționali relevanți.

Obligație pentru marii retaileri: Monitorizare online în timp real

Măsura lovește direct în marii jucători de pe piață. Toți comercianții din retailul alimentar și nealimentar (inclusiv rețelele de farmacii, distribuitorii de tutun sau băuturi alcoolice și răcoritoare) care înregistrează o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro au obligații zilnice stricte:

Ora 07:00 (Termen limită pe site-uri proprii): Publicarea pe platformele online proprii a prețurilor la zi pentru produsele incluse în „coșul mare de consum” (stabilit de Comisia pentru Protecția Consumatorilor). Ora 08:00 (Raportarea către stat): Transmiterea acelorași date financiare direct către baza de date a Comisiei.

Platforma publică a „prețurilor juste”

Guvernul bulgar va lansa un portal online centralizat, accesibil tuturor cetățenilor. Pe acest site vor fi publicate nu doar tarifele transmise de magazine, ci și „prețul just” pentru produsele esențiale. Acest indicator de referință va fi calculat de Ministerul Economiei pe baza unei metodologii stricte aprobate de Consiliul de Miniștri.

Amenzi drastice: Cât riscă magazinele care încalcă legea?

Regimul sancțiunilor a fost gândit pentru a descuraja orice tentativă de fraudă sau blocaj al controalelor:

Pentru scumpiri nejustificate: Amenzi de la 1.000 la 10.000 de euro pentru persoane fizice și între 10.000 și 100.000 de euro pentru companii.

Pentru date false sau neraportare: Transmiterea de informații eronate, incomplete sau refuzul de a raporta prețurile până la orele menționate se sancționează cu sume între 5.000 și 50.000 de euro .

Pentru refuzul controlului: Blocarea inspecțiilor sau ignorarea ordinelor emise de autorități atrage amenzi de până la 100.000 de euro .

Perioada de aplicare a măsurilor excepționale

Acest experiment economic și legislativ nu are caracter permanent. Amendamentele dure vor intra în vigoare la data de 9 august 2026 și sunt programate să se aplice pe o perioadă fixă de un an, până la 9 august 2027 .

Rămâne de văzut dacă această strategie de control strict al pieței va reuși să protejeze eficient puterea de cumpărare sau dacă va genera blocaje în lanțurile de aprovizionare ale marilor retaileri.

Crezi că o astfel de măsură radicală de plafonare și transparență digitală ar putea fi implementată cu succes și pe piața din România pentru a combate inflația?